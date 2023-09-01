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Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

Андрей Ганчук
1 сентября 2023, 11:13 обновлено 1 сентября, 11:18
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Армия Украины применяет свои вооружения исключительно по военным объектам в рамках международных правовых норм, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, Нептун
Оккупантов России ждут новые удары - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО

Новая ракета Украины уже применяется против оккупационных войск России. Захватчики почувствовали, как работает оружие украинского производства и в скором времени ощутят еще больше. Киев применяет свое вооружение исключительно против военных объектов врага. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что новая ракета отечественного производства уже применяется в войне с армией РФ, и оккупанты это уже понимают.

"Оно (дальнобойное вооружение, - ред.) применяется только по военным объектам. Что касается ракетной программы, то она разрабатывалась еще с 2020 года. Это очень сложный процесс и сложная техника, работают большие коллективы. Мы имеем результат", - отметил Данилов

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Также он добавил, что в скором времени российские оккупанты еще больше ощутят украинские удары.

"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Алексей Данилов.

Дальнобойное оружие Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина ударила по оккупантам России в Крыму своей новой ракетой. В результате был поражен зенитный ракетных комплекс захватчиков С-400.

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно", - отметил Данилов.

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы, написало издание The War Zone. Отмечается, что дальность ракеты составляет 400 километров. Ракета может запускаться из той же установки, что и противокорабельный вариант.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поразила цель на дальности более 700 км своим дальнобойным оружием. Предположительно речь шла об ударе по аэродрому в Пскове на территории РФ.

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СНБО Алексей Данилов война России и Украины
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