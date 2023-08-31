Поразили цель на дальности 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

Армия Украины применила дальнобойное вооружение отечественного производства для нанесения удара по вражеской цели, сказал Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины успешно применила свое дальнобойное оружие по вражескому объекту. Цель поражена на дальности 700 километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале в четверг, 31 августа, он рассказал о том, что в ходе ежедневного совещания был заслушан отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Из доклада ведомства выяснилось, что ВСУ успешно применили дальнобойное оружие – вражеская цель поражена на расстоянии 700 километров.
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"Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – подчеркнул Владимир Зеленский.
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