Поразили цель на дальности 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

Армия Украины применила дальнобойное вооружение отечественного производства для нанесения удара по вражеской цели, сказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский / скриншот

Вооруженные силы Украины успешно применила свое дальнобойное оружие по вражескому объекту. Цель поражена на дальности 700 километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале в четверг, 31 августа, он рассказал о том, что в ходе ежедневного совещания был заслушан отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Из доклада ведомства выяснилось, что ВСУ успешно применили дальнобойное оружие – вражеская цель поражена на расстоянии 700 километров.

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"Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

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