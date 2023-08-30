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ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

Андрей Ганчук
30 августа 2023, 13:26 обновлено 30 августа, 13:33
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Четыре транспортных самолета российских оккупантов Ил-76 уничтожена на аэродроме в Пскове и восстановлению не подлежат, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.
Псков, Ил-76 (иллюстративное фото)
На аэродроме в Пскове повреждены еще несколько самолетов Ил-76 - ГУР (иллюстративное фото) / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Четыре транспортных самолета Ил-76, которые перевозят силы и средства оккупационной армии агрессора России, полностью уничтожены на аэродроме в Пскове. Восстановлению они не подлежат. Еще несколько таких же самолетов получили повреждения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщает УНИАН, спикер ГУР подтвердил информацию, согласно которой на аэродроме Пскова в России были поражены четыре транспортных самолета Ил-76.

По его словам, восстановлению самолеты не подлежат. Также были повреждены еще несколько таких транспортников.

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"Известно об уничтожении четырех транспортных самолетов Ил-76, которые используются для перевозки вражеских сил и средств, личного состава и техники. То есть, они не подлежат восстановлению. И еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения. Информация проверяется", - подчеркнул Андрей Юсов.

Взрывы в России

В ночь на 30 августа в России прогремели мощные взрывы. Было громко в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужанской областях. В Министерстве обороны оккупантов заяви ли, что центральная и юго-западная часть страны подверглась атакам беспилотников.

Сообщалось, что дроны атаковали военный аэродром в Пскове. Прозвучало минимум три взрыва. По данным пропагандистов, были повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

Согласно спутниковым снимкам, самолеты на аэродромы были расставлены плотно и без укрытий. Поэтому поврежденных транспортников может быть еще больше.

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