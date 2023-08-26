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С-400 РФ взлетел на воздух: Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму

Алексей Тесля
26 августа 2023, 12:35 обновлено 26 августа, 12:45
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В результате удара уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".
Данилов
Алексей Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: Аппарат СНБО Украины, Скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал подробности удара по военным объектам РФ в Крыму, в результате чего была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

Как подчеркнул он в интервью Украинскому радио, удар по оккупантам в Крыму показал результат разработанной украинской современной ракеты.

По словам секретаря СНБО украинская ракета является "новой и абсолютно современной" разработкой.

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"Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно", – отметил собеседник.

Данилов добавил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Ранее сообщалось о мощной "бавовне" в Крыму. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Позднее появилась информация о том, что в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами. В результате взрыва полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав оккупантов.

Напомним, боец УДА сделал прогноз: Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится. Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не просуществует, считает заместитель командира батальона "Арей" УДА Сергей Жеребило.

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С-400 новости Крыма Алексей Данилов война России и Украины
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