УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гигантский взрыв и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами

Алексей Тесля
23 августа 2023, 13:15 обновлено 23 августа, 13:29
319
В результате взрыва полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав оккупантов.
Оленевка
В Оленевке уничтожен С-400 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В результате мощного взрыва в среду утром, 23 августа, в оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны РФ в Telegram. Также публикуется видео "бавовны" на оккупированном полуострове.

"23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - рассказали украинские военные разведчики.

видео дня

Подчеркивается, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - добавили в ГУР.

Смотрите видео - в Крыму взорван комплекс С-400:

Screenshot
Уничтожение комплекса С-400 в Крыму / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Крыму взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Напомним, боец УДА сделал прогноз: Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится. Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не просуществует, считает заместитель командира батальона "Арей" УДА Сергей Жеребило.

Ранее в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

Больше новостей:

ГУР С-400 новости Крыма взрыв
Реклама

Главное за день

Гигантский взрыв и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами

Гигантский взрыв и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами

13:15 Украина
РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

13:04 Украина
Угроза массированного удара: чем и когда РФ может бить по Украине – прогноз

Угроза массированного удара: чем и когда РФ может бить по Украине – прогноз

12:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:44

"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

13:25

Что убирает запах антиперспирант или дезодорант: разница, о которой вы не знали

13:24

Ведущая Сніданку з 1+1 получила серьезную травму: "Красивая с разбитым лицом"Видео

13:15

Гигантский взрыв и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантамиВидео

13:12

Авокадо темнеть не будет: повар показала 3 хитрости

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:04

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

13:02

Блогерша Парфильева родила своего первого ребенка

12:49

Елена Зеленская в стильной вышиванке и жемчуге поздравила с Днем флага

12:46

"Простите, я больше не буду" российский рэппер переобулся и заскулил о любви к террористической родине

Реклама
12:45

Угроза массированного удара: чем и когда РФ может бить по Украине – прогноз

12:35

Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится: боец УДА сделал прогноз

12:33

Постоянно хочется есть: причины и проблемы со здоровьем

12:30

Гороскоп на завтра 24 августа 2023: Близнецам – любовь, Стрельцу – проблемы

12:21

Жара рванет до +40: Украину накроет еще одна волна адских температур

11:54

Мощная "бавовна" в Крыму: взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ

11:33

13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса: что он сделал

11:10

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

10:52

В бою с оккупантами погиб полковник, замкомандующего УДА Сергей Ильницкий

10:45

Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

10:41

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

Реклама
10:28

"ВИпадок" чи "випАдок", "зрУчний" чи "зручнИй": Авраменко растолковал ошибкуВидео

10:08

Что будет, если не лечить храп и как с ним бороться

09:43

Пригожин ожил, а Суровикин - нетмнение

09:37

Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

09:30

Захватили плацдарм и выбили десантуру РФ: замкомбата ВСУ о продвижении вперед

08:59

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона: детали удара

08:50

"Страшно, дрон прилетел – взрыв": жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛАВидео

08:26

Карта дня: что предвещает Таро на 23 августа

08:24

Запутался в руках и потерял часы: Путин опозорился курьезным случаемВидео

07:59

Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов

07:30

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении – NYT

06:44

Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"Видео

06:35

Путина и его войну ненавидит 80% россиян?мнение

04:05

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

03:30

"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

03:00

"Послезавтра - 242!": роспропагандистов "поколбасило" из-за передачи Украине F-16Видео

02:35

"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФВидео

02:05

Каким рассолом заливать помидоры: секретный ингредиент обеспечит результат

01:35

Офицер рассказал, разумно ли сражаются с ВСУ русские оккупанты

00:21

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

Реклама
22 августа, вторник
23:23

Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

23:19

"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

23:10

Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

22:58

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:52

"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операцииВидео

22:15

"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

22:03

Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной СоловийВидео

21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять