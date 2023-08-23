Гигантский взрыв и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами

В результате взрыва полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав оккупантов.

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В Оленевке уничтожен С-400 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В результате мощного взрыва в среду утром, 23 августа, в оккупированном Крыму уничтожен российский комплекс С-400.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны РФ в Telegram. Также публикуется видео "бавовны" на оккупированном полуострове.

"23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - рассказали украинские военные разведчики.

видео дня

Подчеркивается, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - добавили в ГУР.

Смотрите видео - в Крыму взорван комплекс С-400:

Уничтожение комплекса С-400 в Крыму / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Крыму взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

Напомним, боец УДА сделал прогноз: Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится. Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не просуществует, считает заместитель командира батальона "Арей" УДА Сергей Жеребило.

Ранее в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

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