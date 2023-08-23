Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится: боец УДА сделал прогноз

Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не просуществует, считает заместитель командира батальона "Арей" УДА Сергей Жеребило.

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Рано или поздно Россия развалится на куски - боец УДА / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Оккупированный Россией Крым будет освобождаться военным путем. Государство-оккупант РФ в своем нынешнем виде долго не просуществует и рано или поздно развалится. Об этом заявил заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

В интервью Главреду он поделился своей точкой зрения относительно пути освобождения захваченного Крыма. По словам воина, полуостров будет возвращаться военным путем.

"Мне бы не хотелось, чтобы Крым освобождался военным путем, но я уверен, что будет именно так", - считает Жеребило.

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Кроме того, по его мнению, Россию ожидает распад.

"Впрочем, Российская Федерация не будет долго существовать в том формате, в котором она есть сейчас. Рано или поздно она развалится на большие куски. Это произойдет либо при нашей жизни, либо при жизни наших детей и внуков. И Крым не будет исключением. Надо просто делать то, что мы делаем, и все будет", - подчеркнул Сергей Жеребило.

Освобождение Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым. По его мнению, ВСУ придется возвращать полуостров военным путем. Другого варианта нет.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Глава военной разведки отметил, что на полуострове много людей, которые ждут Украину.

23 августа в Крыму взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Взрыв прогремел на мысе Тарханкут. По предварительной информации, поражена и радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет".

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