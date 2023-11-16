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Пощечина России и Ирану: Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 15:36
Украинский аналог иранского "шахеда" поставлен на серийное производство, сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Запуск дрона ВСУ, шахеды
Украина производит десятки аналогов иранских "шахедов" в месяц - Камышин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, mil.in.ua

Украина на государственном заводе запустила производство аналога иранского дрона-камикадзе Shahed-136. В месяц выпускаются десятки таких беспилотников. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Как сообщает Forbes Украина, он рассказал о том, что государство уже производит аналог иранского "шахеда". В месяц выпускаются десятки подобных дронов.

"Сейчас есть приличные цифры. Кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство. Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост", - подчеркнул Александр Камышин.

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Агрессор Россия атакует Украину новыми беспилотниками неустановленного типа, рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне "из палок" лепят БПЛА и запускают их в сторону украинского государства.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, в чем опасность новых дронов РФ "газонокосилок". В частности, в них используются двигатели другого типа, а также громкостью и звуковыми вибрациями иного порядка.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба напомнил, что Россия бьет по Украине ракетами, дронами и артиллерией. Оккупанты целятся в критические объекты. Больше всего достается Херсонщине.

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дроны война России и Украины Дрон Shahed-136
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