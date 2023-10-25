Отличаются от 'Шахедов': эксперт объяснил опасность новых дронов РФ 'газонокосилок'

В этих дронах используют двигатели другого типа, с громкостью и звуковыми вибрациями другого порядка, отметил Коваленко.

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Коваленко рассказал о новых дронах в РФ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео Telegram

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, чем опасны новые российские дроны. Что известно о "газонокосилках" и чем они отличаются от "Шахедов".

Эксперт подчеркнул, что помимо того, что в этих дронах используют двигатели другого типа, с громкостью и звуковыми вибрации другого порядка, об этих дронах мало что известно.

"Поэтому это уже не "мопед", а "газонокосилка". Их появление может говорить о том, что россияне или иранцы имеют проблемы с предыдущим поставщиком двигателей. То есть они получают недостаточно двигателей, чтобы полностью удовлетворить потребности производства дронов, потому что мы же видели рекорд сентября в количестве использованных "шахедов". В октябре их использование вообще на рекорд не тянет, что может свидетельствовать о том, что россияне не могут выйти на необходимые им объемы производства, чтобы держать интенсивность террора на одном уровне", - заявил Коваленко. видео дня

Он также добавил, что те запчасти, которые россияне получали контрабандой, заменяли запчастями собственного производства, как на примере микросхемы "Комета" и других.

"Такое "импортозамещение" происходило для ускорения производства, потому что хоть контрабанда и сохраняется, в случае с распределением запчастей 50/50, производить все равно удается больше и можно заменять. К тому же, россияне, вероятно, также имеют проблемы и с двигателями, поэтому тоже будут пытаться их заменять", - считает Коваленко.

Напомним, что в ВСУ сообщили, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли новый удар по Украине, применив в том числе и новые беспилотники, так называемые "газонокосилки".

В ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов и новых дронов. По словам Игната, эти " гаражные "БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача - запугать и истощить ПВО.

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