Военный эксперт рассказал о важной цели ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы, а именно инженерно-фортификационное оборудование.

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Жданов объяснил задачу ВСУ на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, отдельная президентская бригада

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что ВСУ имели частичный успех к югу от Работиного. Сейчас бои у Работиного, Новопрокоповки и Вербового.

Эксперт заявил, что главная цель ВСУ на Запорожском направлении - разрушить "линию Суровикина" и нанести поражений оккупантам, чтобы иметь возможность перейти к наступлению, передает 24 канал.

"Поэтому каждые 100 метров очень важны. Это позволяет преодолевать линии обороны на этом огромном рубеже и способствует дальнейшему продвижению наших войск. Чрезвычайно важна каждая победа наших Сил обороны", - подчеркнул военный эксперт. видео дня

Жданов отметил, что на Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы. Речь идет об инженерно-фортификационном оборудовании самой линии обороны россиян, наличии личного состава и техники.

"Когда в окопе появляется военнослужащий с оружием, это уже становится позицией. К сожалению, сегодня российские войска имеют возможности наполнять окопы своими воинами. Позиции складываются в линию обороны. Поэтому значение наших возможностей в плане огневого поражения врага огромны", - пояснил он.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, что украинские военные продвинулись под Бахмутом и на Запорожье. ВСУ в рамках контрнаступательной операции продолжают планомерно выбивать оккупантов страны-агрессора России с украинских территорий.

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

Военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье. Селезнев сообщил и об успехах ВСУ - они не только занимают рубежи и позиции, но и надежно там закрепляются.

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