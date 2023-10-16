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ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли подробности

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 11:35 обновлено 16 октября, 11:49
Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступательной операции продолжают планомерно выбивать оккупантов агрессора России с украинских территорий.
ВСУ, войска РФ
ВСУ наступают на Бахмутском направлении и в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины достигли продвижения на Бахмутском направлении и на запад Запорожской области. Войскам удалось добиться частичных успехов в 7 километрах юго-западнее Бахмута, где они продвинулись к железнодорожной линии севернее Клещиевки. Также ВСУ продвинулись в районе Работино и Вербового. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что украинские войска 15 октября продолжили свое наступление на Бахмутском направлении, в южном направлении Запорожской области и продвинулись к югу от Бахмута.

Согласно геолокационным кадрам, бойцам сил обороны Украины удалось продвинуться к ж/д линии к северу от Клещиевки – 7 километров к юго-западу от Бахмута. Российские оккупанты утверждают, что украинцы продолжают атаковать к югу от Бахмату на линии Клещиевка-Курдюмовка-Андреевка.

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На Запорожском направлении ВСУ продвинулись возле Работино, Нестярянки, Вербового и Орехового.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска, воспользовавшись недавними контратаками россиян на западе Запорожской области, постепенно продвигались под Копани — 5 км северо-западнее Роботиного, восточнее Нестерянки — 10 км северо-западнее Роботиного и вблизи Вербового 18 км юго-восточнее Орехово. Однако украинские официальные лица пока не комментировали какие-либо последние украинские продвижения вдоль линии Роботино-Новопрокопка-Вербовое. Российские источники сообщали о продолжении украинских атак на линии Роботино-Новопрокопка-Вербовое 15 октября", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Наступление оккупантов России

Российские оккупанты несколько дней ведут наступление на Авдеевку Донецкой области. Существенного продвижения захватчикам добиться не удалось. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, войска РФ выдыхаются и теряют силы. У россиян все меньше ресурсов для реализации своей "задачи" по захвату города.

Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге, рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон", подполковник Иван Шевцов. По его словам, российские войска активно атакуют и несут серьезные потери.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что оккупанты России планируют окружение и готовят штурм Купянска Харьковской области. Российские войска за два месяца восстановили свои наступательные способности и атакуют на Купянском направлении и в районе Макеевки Луганской области.

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