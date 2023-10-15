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Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы – Барабаш

Алексей Тесля
15 октября 2023, 18:51 обновлено 15 октября, 18:57
Только за минувшие сутки оккупанты осуществили 18 ударов по Авдеевке, сообщил Виталий Барабаш.
Авдеевка, войска РФ
Враг пытается захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

После серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы. Об этом он рассказал в эфире информационного марафона.

Глава Авдеевской ВГА говорит, что оккупанты все еще пытаются захватить город, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.

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"Честно говоря, со вчера (14 октября – ред.) градус падает. Ненамного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий", – заявил он.

Барабаш добавил, что несмотря на снижение числа обстрелов, только за минувшие сутки оккупанты осуществили 18 ударов по Авдеевке. При этом враг использует стволы, РСЗО, минометы и управляемые авиабомбы.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины. Российские оккупанты ценой многочисленных потерь пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, однако подразделения Вооруженных сил Украины дают достойный отпор россиянам, заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. Оккупация Авдеевки, отметил военный, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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Авдеевка война на Донбассе война России и Украины
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