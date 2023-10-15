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РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины – генерал армии

Алексей Тесля
15 октября 2023, 15:49 обновлено 15 октября, 15:49
Враг стремится оттянуть украинские войска, прежде всего, от Бахмута, пояснил Николай Маломуж.
Маломуж
Николай Маломуж рассказал о штурме РФ Авдеевки / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/zhebrivskyi

Российские оккупанты ценой многочисленных потерь пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, однако подразделения Вооруженных сил Украины дают достойный отпор россиянам, заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, на Авдеевское направление оккупанты стянули сотни танков, БТР, ракетных и артиллерийских систем.

Эксперт говорит о том, что военное руководство страны-агрессора определило Авдеевку как одно из направлений, где оккупанты должны показать конкретный результат по захвату города, поэтому они бросили в бой три бригады, в которые входит более 15 тысяч человек.

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"Задача была с юга и севера окружить Авдеевку, зайти в тылы и проводить операции по захвату города, нанося ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Однако ВСУ предусматривали все эти операции", – сказал генерал армии в отставке.

Он также пояснил, что враг стремится оттянуть украинские войска, прежде всего, от Бахмута, ведь согласно прогнозам через несколько недель предполагалось освобождение города ВСУ.

"Россияне спасают свое поражение в Бахмуте. Теперь оккупанты хотят захватить Авдеевку для того, чтобы иметь хоть какие-то результаты на фронте", – подчеркнул собеседник.

Он также уточнил, что в течение пяти дней вражеские потери ежесуточно составляют от 800 до 1000 человек. "То есть за пять дней до 4000 убитыми и до 5000 ранеными. Это две полноценные бригады. Это мощное уничтожение не только резервов, но и боевых систем России", – отметил генерал армии.

Он добавил, что на сегодня решается ситуация перелома на фронте, и Авдеевка является одним из решающих направлений.

"Россия теряет резервный потенциал, который она хотела бы привлечь против ВСУ на разных направлениях. Теперь системного подхода, сил, средств и подготовленного личного состава будет меньше и эффективность будет ниже", – добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя. Украина за несколько дней боев за Авдеевку сокрушила десятки танков и более 100 боевых машин пехоты российских оккупантов, пишут британские журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. Оккупация Авдеевки, отметил военный, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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Авдеевка Николай Маломуж война России и Украины
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