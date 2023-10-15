РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

Украина за несколько дней боев за Авдеевку сокрушила десятки танков и более 100 боевых машин пехоты российских оккупантов, пишут британские журналисты.

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Войска РФ понесли значительные потери в боях за Авдеевку - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

Битва за Авдеевку Донецкой области между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

В материале The Economist говорится о том, что российские войска 9 октября начали свою наступательную операцию. Цель – захват прочно укрепленного, но окруженного с трех сторон враждебными силами РФ города Авдеевка. Оккупанты хотят окружить ВСУ в Авдеевке, перехватить инициативу на поле боя и сделать перелом.

Как Россия атакует Авдеевку

Представитель южных войск ВСУ Александр Штупун считает, что оккупанты рассматривают захват Авдеевки как попытку изменить ход боевых действий. Но пока нельзя сказать, станет ли это направление ключевым в наступлении захватчиков.

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При этом оккупанты подтянули значительные силы для захвата важного города. Речь идет о трех батальонах солдат, танках, БМП и авиации, которая наносит удары "управляемыми бомбами".

Украина ударила по оккупантам

Однако в первые дни российские захватчики понесли серьезные потери. Только за двое суток после начала активных боев они потеряли 15 танков, 33 БМП и несколько артиллерийских систем. Далее Украина стала наносить серьезные потери противнику – ВСУ уничтожили 50 танков и более 100 БМП.

Такой контрудар армии Украины другие действия замедлят российское наступление.

Что происходит в Авдеевке

Россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов на захват Авдеевки, рассказал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Как заявил руководитель города, обстановка остается сложной, но ВСУ ее контролируют.

Москва установила новый "дедлайн" для взятия Донецкой области, считает Виталий Барабаш. Он предполагает, что российские войска хотят оккупировать всю Донетчину до 31 декабря.

Представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов бешеные потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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