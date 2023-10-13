"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

Российские оккупанты обстреливают город зажигательными боеприпасами, наносят ракетные и артиллерийские удары.

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Россияне пытаются захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: t.me/avdiyivka, скриншот из видео

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и постоянно штурмуют позиции украинских военных. Россияне бросили на штурм города три бригады - около 10 тысяч оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Ожесточенные бои продолжаются уже четвертые сутки. Враг использует стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Лишь ночью оккупанты нанесли по городу 13 ракетных ударов. Более 20 ракет выпустили по позициям ВСУ.

Россияне безжалостно применяют даже зажигательные боеприпасы и пытаются сжечь Авдеевку дотла.

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"Ситуация очень сложная, но контролируемая ... У них очень много резервов, надеемся, что уничтожение моста между Ясиноватой и Горловкой осложнит им логистику. Били зажигательными боеприпасами, горит вся Авдеевка, они обстреливают всем, что у них есть. Последние несколько дней бьют по дороге в город", - сказал Барабаш.

Несмотря на то, что у россиян много бронетехники, украинские военные уничтожают десятки единиц таких машин.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал о том, что россияне используют фосфор для штурма Авдеевки. Оккупанты выжигают весь город.

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