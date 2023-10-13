Выжигают целый город: россияне используют фосфор для штурма Авдеевки - Ермак

Россияне используют фосфор во время наступления на Авдеевку.

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Россияне используют фосфор для штурма Авдеевки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Российские оккупанты используют фосфорные боеприпасы во время проведения наступления на Авдеевском направлении.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасать все вокруг своим мясом", - написал в своем телеграмме написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак отметил, что Силы обороны Украины ведут очень сложные бои на Авдеевском направлении. Глава Офиса президента также обратился к украинцам с призывом помнить, что война все еще продолжается. По его словам, главная цель врага остается неизменной, а именно - "убить нас всех".

видео дня

Россия использует фосфорные боеприпасы / скриншот

Смотрите видео использования россиянами фосфорных боеприпасов на Авдеевском направлении:

"Россияне не ценят своих людей - они делают ставку на количество. Наша сила - в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить русских. Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", - добавил глава ОП.

Война в Украине-последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром в пятницу, 13 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Разрушены два здания, один человек погиб, 12 - ранены.

Как сообщил Андрей Юсов в телемарафоне, украинские бойцы ГУР высадились в оккупированном Крыму 4 октября и там произошел жестокий бой. Один украинский военный попал в плен к оккупантам.

В то же время, Россия уже неоднократно била по самолетам-приманкам, а также по "фанерным" ЗРК украинской армии, подтвердили в комментарии Армияinform представители Воздушных сил.

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