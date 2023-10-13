РФ ударила по Покровску, разрушены два здания: много раненых, есть жертва

По предварительной информации спасателей, по состоянию на 10:00 погиб один человек и пострадали еще 13, частично разрушены два административных здания.

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13 октября РФ обстреляла Покровск - есть разрушения / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Утром в пятницу, 13 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Разрушены два здания, один человек погиб, 12 - ранены.

"Сегодня утром россияне ударили по г. Покровск в Донецкой области", - сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации спасателей, по состоянию на 10:00 погиб один человек и пострадали еще 12, частично разрушены два административных здания.

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"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что, по предварительной информации, Россия атаковала город двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М".

"Один человек погиб, 13 ранены. Полицейские документируют последствия ракетных обстрелов Покровска", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и все профильные службы.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, когда там более полусотни человек собрались на поминки по погибшим военным.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Как сообщал Главред, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток. Вероятно Россия пытается увеличить запасы своих ракет для массированных ударов по Украине с наступлением зимы. Об этом говорится в разведывательном докладе Министерства обороны Великобритании.

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