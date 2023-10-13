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РФ накапливает ракеты: разведка Британии предупредила о массированных обстрелах

Юрий Берендий
13 октября 2023, 10:43 обновлено 13 октября, 10:43
Россия пытается сохранить ракеты для массированных обстрелов критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов.
Ракетный удар, обстрел
Россия, вероятно, пытается сделать запас ракет для атак против Украины зимой / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, пресс-служба ГУ ГСЧС в Волынской области

Самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток. Вероятно Россия пытается увеличить запасы своих ракет для массированных ударов по Украине с наступлением зимы. Об этом говорится в разведывательном докладе Министерство обороны Великобритании.

Представители британской разведки указывают на то, что интервалы между ракетными атаками, которые устраивает Россия, не являются чрезвычайной ситуацией. Предыдущая пауза в нанесении ударов наблюдалась с 9 марта по 28 апреля 2023 года, а это 51 день без атак.

В разведке предполагают, что весной Россия исчерпала свои запасы ракет класса "воздух – земля" после зимней кампании против критически важных объектов украинской инфраструктуры.

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Британская разведка предполагает, что Россия, вероятно, пытается сделать запас ракет для атак против Украины зимой.

"На этот раз, вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет" воздух – земля", а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой", – говорится в обзоре.

По данным британской разведки, в последний период Россия акцентирует свои воздушные атаки на объектах зернового хозяйства на юге Украины, применяя "Шахеды".

Кроме того, стоит отметить, что российские войска совершили атаки на украинские порты в районе реки Дунай. Похоже, что это требовало высокой точности из-за близости цели к румынской границе.

"Вероятно, Россия использовала "Шахеды" с этой целью из-за их высокой точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", - считает британская разведка.

Удары России по критической инфраструктуре Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в разведке отметили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.

Также, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины. Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины.

В то же время, в Украине создали координационный штаб оперативного реагирования и обеспечения условий жизнедеятельности населения. Орган будет принимать решения относительно мер, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение порядка в городах, районах и регионах, где будут длительные отключения электроэнергии.

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обстрелы ракетный удар электроэнергия
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