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Это могла быть наша торпеда: полковник ВСУ рассказал детали удара по кораблю РФ

Юрий Берендий
13 октября 2023, 09:58 обновлено 13 октября, 09:58
Полковник запаса ВСУ сообщил детали поражения российского большого сторожевого корабля "Павел Державин".
Корабль, флот
Полковник ВСУ рассказал детали удара по кораблю РФ / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео https://t.me/zedigital

Представитель Военно-морских сил ВСУ подтвердил, что корабль "Павел Державин" российского Черноморского флота получил повреждения в районе Севастополя, который сейчас находится под оккупацией.

Это российский большой сторожевой корабль, который способен нести на борту сразу 8 ракет "Калибр". Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 канала сообщил, чем именно был поражен корабль Черноморского флота "Павел Державин".

По его словам, известно, что был взрыв, который слышали даже севастопольцы. Вероятнее всего, причиной стало внешнее воздействие: либо мина, либо торпеда.

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Свитан отмечает, что если корабль был поражен именно миной, то скорее всего она имеет российское происхождение. В случае если подрыв корабля произошел торпедой, то она была украинская.

"У нас же есть управляемые беспилотники, то есть та же торпеда только управляемая. Это возможно. Я думаю, что в ближайшее время это будет понятно. Однако взрыв вывел из строя корабль", - отметил военный эксперт.

Атаки на Черноморский флот

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары по Черноморскому флоту России в Севастополе показали, что ситуация для российских войск в оккупированном Крыму тревожная. Украинская разведка фиксирует все передвижения врага, а ВСУ делают свою работу. Единственный вариант для оккупантов - убраться вместе со своим флотом с Крымского полуострова.

В свою очередь, в разведывательном докладе Министерства обороны Британии сообщили, что после успешных украинских ударов Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

Также стало известно, что офицеры ВМФ страны-агрессора России "сливали" Украине информацию о местонахождении и деятельности своих командиров в обмен на денежное вознаграждение. Неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в ракетном ударе по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе.

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Черноморский флот военный корабль новости Крыма
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