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Удар по Черноморскому флоту: ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин"

Юрий Берендий
12 октября 2023, 10:23 обновлено 12 октября, 10:33
ВСУ прокомментировали подрыв крупного сторожевого корабеля Черноморского флота России во время рейда в Севастополе. Силы обороны уточняют детали инцидента.
Корабль, Черноморский флот
ВСУ прокомментировали подрыв корабля "Павел Державин" / Коллаж Главред, фото: телеграм-канал Крымский ветер

Во временно оккупированном Севастополе мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". В сети сообщают, что это произошло во время очередного рейда. В частности, телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что корабль" Павел Державин " мог взорваться на мине.

Подписчики канала, жители Севастополя сообщили, что вчера около 10 часов утра 11 октября слышали глухой взрыв.

Позже на день они обнаружили в море у Севастополя корабль и катер. Учитывая размеры корабля - примерно 60 метров - это мог быть только минный тральщик.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию о возможном повреждении вражеского корабля.

"Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля "Павел Державин" Черноморского флота России. Корабль находился на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. Предварительно - подорвался на российской морской мине", - отметил Братчук.

В то же время, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что подрыв корабля на мине вполне возможен.

"Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ... то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Возможно все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства", - отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также, информацию о повреждении корабля подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

Пока он не может рассказать всех деталей об этом инциденте, но сам факт повреждения подтвердил в эфире "Радио Свобода". Он уточнил, что этот корабль принадлежит флоту РФ, хотя раньше у Украины было судно с таким названием.

Заметим, что в России таких корветов всего четыре: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано.

В то же время, западные СМИ пишут, что Украина настолько сильно ударила по российскому Черноморскому флоту, что Москва выводит большую его часть из временно оккупированного Крыма, позволяя Киеву вновь открыть свои порты для зерновых судов несмотря на угрозы России о блокаде.

Также, в Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение русскому флоту в Черном море.

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Черноморский флот военный корабль новости Крыма
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