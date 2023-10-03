Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

Сухопутное наступление войск Украины сейчас немного медленное, но важен каждый сантиметр территории. При этом в Черном море РФ фактически потерпела поражение.

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Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море, заявили в Минобороны Великобритании/ коллаж: Главред, фото: скрин, соцсети, Минобороны РФ

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности, сообщает "Европейская правда". Он обратил внимание на успех, которого добились украинские военные в борьбе с российскими оккупантами в Черном море.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на Харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", – отметил он. видео дня

Когда Джеймс Гиппи говорил о сухопутном наступлении украинских военных, он подчеркнул, что важен "каждый дюйм".

Удары по Черноморскому флоту РФ

Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что после серии успешных ударов защитников Украины Черноморский флот страны-агрессора России, очевидно, не будет иметь в Черном море такого контроля, который он имел ранее. В частности, Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире.

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