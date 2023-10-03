Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение российскому флоту в Черном море.
Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности, сообщает "Европейская правда". Он обратил внимание на успех, которого добились украинские военные в борьбе с российскими оккупантами в Черном море.
"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на Харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", – отметил он.видео дня
Когда Джеймс Гиппи говорил о сухопутном наступлении украинских военных, он подчеркнул, что важен "каждый дюйм".
Удары по Черноморскому флоту РФ
Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.
В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.
Ранее разведка Великобритании отмечала, что после серии успешных ударов защитников Украины Черноморский флот страны-агрессора России, очевидно, не будет иметь в Черном море такого контроля, который он имел ранее. В частности, Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире.
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