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Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

Дмитрий Видоменко
3 октября 2023, 12:59 обновлено 3 октября, 12:59
По словам руководительницы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, социальную помощь украинцам планируется отвязать от официального прожиточного минимума.
Жолнович, субсидии
Как говорит министр Оксана Жолнович, соответствующий законопроект уже прорабатывается / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в 2024 году может быть введена унифицированная гарантированная социальная помощь, которая будет зависеть от базового дохода семьи. Об этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам чиновницы, социальную помощь украинцам планируется отвязать от официального прожиточного минимума.

"По нашим данным, реальный прожиточный минимум составляет более 6000 гривен. Что мы хотим сделать, чтобы его отвязать от этих отягощающих факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать? Просто переформатируем нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи", – говорит чиновница.

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Жолнович сообщила, что соответствующий законопроект уже прорабатывается в центральных органах исполнительной власти Украины. Чиновник надеется, что документ будет быстро подан на рассмотрение в Верховную Раду.

"Примерно так это будет выглядеть. Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6 тысяч гривен. Потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды. Если есть семья из трех лиц – мама, папа, ребенок – мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%. Если это ребенок, то это, конечно, – 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше. Если это лицо с инвалидностью, — также 100%. Если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, — это также 100% Тогда складываем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", — пояснила руководитель Минсоцполитики.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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субсидии Минсоцполитика денежная помощь
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