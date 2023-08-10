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"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

Юлия Куришко
10 августа 2023, 14:49 обновлено 10 августа, 15:31
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Наполнение Пенсионного фонда в значительной степени зависит от наших военных, считают в Минсоцполитики.
'Дополнительный ресурс': стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году
/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала ждать ли украинцам повышения пенсий в 2024 году.

Она пояснила, что несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно, все зависит от того, какой будет следующая зима, передает Укринформ.

Однако, министр заверила, что несмотря на сложности, выплаты гарантированно не станут меньше и вовремя будут выплачиваться.

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"Пенсии гарантированно будут выплачиваться, как и сейчас. Наполнение Пенсионного фонда в значительной степени зависит от наших военных. Такое большое количество людей, которые получают достойные заработные платы и с них платят единый социальный взнос, позволяет наполнять бюджет фонда, и даже провести индексацию. Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, сможем увеличить выплаты", - отметила Жолнович.

Благодаря победам на фронте и международной помощи, будет возможно осуществить повышение пенсий. Министр пояснила, что правительство стремится значительно увеличить социальные выплаты, но на это нужен ресурс.

"Будем пытаться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", - добавила Жолнович.

Выплаты пенсионерам: что известно

Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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