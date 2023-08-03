УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Пенсии заставляют возвращать через суд: кто находится под угрозой

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 09:16 обновлено 3 августа, 10:37
632
Согласно решению Кицманского районного суда Черновицкой области, родственников умершей пенсионерки обязали вернуть пенсию в бюджет.
Пенсионерка, пенсия
Пенсионерка умерла, но свидетельство о смерти предоставили с опозданием, говорится в решении суда / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине по решению суда могут забрать "лишнюю" пенсию в случае, если она получена благодаря поддельным документам или выплачена пенсионеру, который потерял право на выплату, или же начислена после его смерти. Об этом говорится в решении Кицманского районного суда Черновицкой области от 18 июля 2023 года.

ПФУ обратился в суд с тем, чтобы взыскать переплату с пенсионера. Женщина получала пенсию с 2003 года.

Пенсионерка умерла, но свидетельство о смерти предоставили с опозданием, в результате "заплатили лишние" 5699 грн.

видео дня

"По состоянию на 11.04.2023 средства на сумму 5699,76 грн на счет истца не поступали, документы, подтверждающие возврат этих средств в Главное управление не предоставлялись", – отмечают в ПФУ.

Ответчик (родственник погибшей пенсионерки) в суд не явился. В результате по решению суд с него взыскали не только полный размер пенсии ‒5699 грн, но и судебный сбор в размере 2684 грн.

По каким причинам могут забрать пенсию:

  • если есть ошибка в фамилии;
  • если выплаты получили по фальшивым документам;
  • если какое-то время жили за границей;
  • если не получали выплату 6 месяцев;
  • если вы переселенец и сменили место проживания.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Вас могут заинтересовать такие новости:

пенсия пенсионеры Пенсионный фонд
Реклама

Главное за день

"Наступление ВСУ не имеет дедлайна": Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий

"Наступление ВСУ не имеет дедлайна": Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий

10:38 Украина
РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненых

РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненых

09:58 Украина
Оккупанты готовят мощный ракетный удар: Силы обороны сделали предупреждение

Оккупанты готовят мощный ракетный удар: Силы обороны сделали предупреждение

09:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:47

"Засыпят телами Европу": Самусь раскрыл планы Путина на ближайший год

10:45

4 знаков зодиака ждет фантастический август: у кого наступает незабываемое времяВидео

10:44

ВСУ поменяли план и сосредоточены на истощении армии РФ - New York Times

10:38

"Наступление ВСУ не имеет дедлайна": Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий

09:58

РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненыхФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:50

Оккупанты готовят мощный ракетный удар: Силы обороны сделали предупреждение

09:38

Астролог назвал неудачников августа 2023: кого ждут болезни и неприятностиВидео

09:20

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьЭксклюзив

09:19

Западу пора готовиться: что задумали Лукашенко и Путин?мнение

Реклама
09:16

Пенсии заставляют возвращать через суд: кто находится под угрозой

09:12

Что нельзя делать в церкви: запреты, о которых помнят не все

08:48

Гороскоп на завтра 4 августа 2023: Близнецам - рисковать, Весам - считать деньги

08:46

Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства — Данилов

08:30

"Солдаты РФ продолжают бежать": ВСУ применяют "конфетные бомбы" – The Economist

07:28

Получил "Золотой крест" от Залужного: погиб сержант, который вывел 44 побратима с минного поля

07:03

Задача для гениев: нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке

06:55

США собрались приравнять поставки оружия Тайваню и Украине: что это значит?мнение

06:41

Ночью РФ атаковала Киев дронами: ПВО уничтожила около 15 "Шахедов"

06:30

Гороскоп на август для всех: Тельца ждет большая удача, Близнецов – неприятностиЭксклюзив

05:30

Как избавиться от плесени на подоконнике: простые способы, о которых все забыли

Реклама
05:00

Психологический тест по картинке: какой вы человек и чего вам не хватает в жизни

04:30

Пугачева удивила реакцией на песню "Russia goodbye" СердючкиВидео

04:13

Какой сегодня праздник 3 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:00

Любители вечеринок: 7 знаков зодиака, которые умеют зажигать на полную

03:22

Джордж Клуни снова женился после слухов про проблемы с Амаль

02:52

4 вещи, которые категорически нельзя делать после чистки зубов: будет хуже

02:20

"Клепать ракеты и бить по России": эксперт озвучил "рецепт" вступления Украины в НАТО

01:35

Правозащитник рассказал, кто в РФ может бросить вызов Кремлю после неудач Гиркина и Пригожина

01:15

Женщина шокировала странной зависимостью: что она делаетВидео

00:18

Полетят десятки беспилотников: ВСУ готовятся к массированной атаке на Москву - WSJ

02 августа, среда
23:34

Что означает слово "мисль" в украинском языке: Авраменко удивил - это не "думка"Видео

23:10

Топ-5 комплиментов, которые любят мужчины: советы и "живые" примеры

22:37

Летели стулья: россияне встряли в "пьяную" драку в Турции и пожалелиВидео

21:54

Что нужно сделать 4 августа, чтобы исцелиться: приметы и важные запреты

21:44

РФ подняла в воздух бомбардировщики: в ВСУ назвали время возможного ракетного удара

21:26

"Мама, я горю!": Регина Тодоренко в шоке из-за несчастного случая с сыном

21:22

"Началась самоликвидация": оккупанты подорвались на своих минах и расстреляли волонтеров из РФ

21:07

Под ударом будут все: эксперт назвал мрачный сценарий войны

20:35

Россияне штурмуют позиции ВСУ: в Генштабе сообщили об авиаударах

20:24

Роман Цимбалюк. Украина ударила по центру принятия решенийВидеоблоги

Реклама
20:22

"Бьет в уязвимые места": в ВСУ назвали странное отличие атаки РФ "Шахедами" 2 августа

20:21

Атаковал почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощнейшая магнитная буря

20:16

Обучение пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе - Зеленский

19:52

РФ готовится к мощному удару на День Независимости: эксперт раскрыл цели россиян

19:36

Украли 35 кг еды "в дорогу": россиян с позором выселили из гостиницы ТурцииВидео

18:56

Близкий друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным

18:54

Почему нужно есть персики: как сладкий фрукт влияет на здоровье

18:39

РФ может в ближайшее время атаковать Украину ракетами: ВСУ - о серьезной опасности

18:38

Медовый Спас 2023: когда и как украинцы будут отмечать праздник

18:36

Как отстирать кетчуп от белой футболки: 2 действенных способа с идеальным результатом

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять