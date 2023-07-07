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Украинцы массово судятся за пенсии: как добиться желаемых денег

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 09:50 обновлено 7 июля, 09:54
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Как говорят специализированные юристы, в Украине каждый второй суд против Пенсионного фонда (ПФУ) – иск от военного пенсионера.
Пенсионер,суд
По словам адвокатов, судебный процесс против Пенсионного фонда ‒ вещь недешевая / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине каждое второе судебное заседание против Пенсионного фонда (ПФУ) – рассмотрение искового заявления от военного пенсионера. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Столичный адвокат, которая специализируется на пенсионных делах, Тамила Шатарская рассказывает ‒ с перерасчетом пенсий военнослужащих уже есть устоявшееся практика Верховного суда, которой руководствуются суды первой и апелляционной инстанции.

Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют возвратить им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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Чаще всего суды происходят по следующим причинам:

  • пенсионный фонд отказывается пересчитывать размер пенсии с учетом той зарплаты, которая более выгодна пенсионеру;
  • у военных пенсионеров после повышения пенсии забирают доплату в 2 тысячи грн;
  • военным пенсионерам ограничивают размер пенсии, поскольку действует норма ‒ пенсия не может превышать десять прожиточных минимумов.

По словам адвоката Шатарской, весь вышеуказанный процесс ‒ вещь недешевая. И, чтобы сэкономить на судебных тяжбах, сперва пенсионерам нужно самостоятельно собрать необходимые документы. В первую очередь ‒ понадобится трудовая книжка, информация от тех предприятиях, на которых работали пенсионеры.

"Сначала провести самостоятельно мероприятия – обращение. Во-первых, трудовая книжка. Она обязательно у вас должна быть. Тратить средства на запросы адвокатов очень дорого. Обратитесь в архив предприятия, они обязаны хранить всю информацию", – пояснила Шатарская.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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