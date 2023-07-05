Украинцы толпами судятся за повышение пенсий: в чем суть

Пенсионеры по всей Украине в массовом порядке подают судебные иски на Пенсионный фонд. Об этом сообщает издание Telegraf.
Есть информация, что в Полтавской области военные пенсионеры уже подали 7 тысяч исков. Четыре тысячи исков уже рассмотрены в их пользу.
Как говорит начальник Главного управления ПФУ в Полтавской области Владимир Тараторин, около половины всех обращений были поданы военными пенсионерами, которые через суд пытаются увеличить размеры своих пенсий.
"Они и так получают пенсии вдвое больше средних, и массово судятся, чтобы их еще увеличит", – скачал чиновник. По его словам, после таких решений его ведомству дополнительно потребуется 1,766 млрд грн.
На данный момент в Украине средняя пенсия составляет 4,6 тысячи грн. И, как говорят чиновники, денег на значительное повышение выплат ‒ нет. При этом остаются отдельные группы пенсионеров, среди которых прокуроры (в среднем получают 21,5 тысячи грн) и судьи (получают 96 тысячи грн).
Пенсии в Украине
Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.
В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.
В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.
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