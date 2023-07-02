Получать и пенсию, и соцпомощь из госбюджета: кто имеет на это право

Специалисты Пенсионного фонда рассказали, кто из украинцев может получать одновременно и социальную помощь от государства и пенсию.

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Украинцы могут, кроме положенных им социальных выплат, получать и остальные виды помощи / коллаж Главред, фото УНИАН

Некоторым категориям украинцев, помимо социальной помощи из государственного бюджета, может также назначаться пенсия. Об этом сообщает портал РБК-Украина.

Право на такие выплаты имеют люди, у которых есть инвалидность любой группы с детства (установленная по достижению ими совершеннолетия). Вот только размер выплат, соответственно, будет разным и будет зависеть именно от группы инвалидности.

Такие украинцы могут, кроме положенных им социальных выплат, получать и остальные виды помощи. В частности, как отмечают в ПФУ, пенсию по потере кормильца (если, конечно, семья имеет на нее право).

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Сколько платят людям с инвалидностью с детства

лицам с инвалидностью с детства I группы ‒ сто процентов прожиточного минимума для людей, которые потеряли трудоспособность (по состоянию на 2023 год ‒ 2093 грн);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы ‒ 80% прожиточного минимума (1674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы ‒ 60% прожиточного минимума (1255,80 грн);

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70% (1465,10 грн).

Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Какая сейчас пенсия по потере кормильца

Для исчисления размера пенсии в случае потери кормильца необходимо вычислить размер пенсии по возрасту умершего кормильца (с учетом его стажа и заработка).

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи ‒ 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи ‒ 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая будет распределяться между ними равными долями.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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