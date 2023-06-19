Как пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки: в чем секрет

Некоторые украинские пенсионеры могут получать законную надбавку в размере ежемесячных 258 грн. Об этом сообщает портал "РБК".
Согласно информации специализированных чиновников, имеют право получать надбавку к пенсии в размере 258,90 гривен те пенсионеры, которые в течение жизни систематически сдавали кровь и получили звание "Почетного донора".
Законом размер надбавки закреплен на уровне 10% прожиточного минимума в Украине. На 2023 год он составляет 2589 гривен.
Как можно получить доплату к пенсии
Получить эту надбавку могут только граждане, которым присвоено звание "Почетный донор Украины". Для того чтобы претендовать на него, нужно регулярно сдавать кровь и документально подтверждать каждый случай.
В частности, нужно сдать:
- 40 разовых максимально допустимых доз крови;
- 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.
Пенсии в Украине
Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.
В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.
В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.
Смотрите видео "Рост прожиточного минимума в Украине: на что это повлияет и как изменит пенсии":
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