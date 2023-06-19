Как пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки: в чем секрет

Украинским пенсионерам напомнили о возможности получать ежемесячные надбавки к их традиционным пенсионным выплатам.

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Законом размер надбавки закреплен на уровне 10% прожиточного минимума в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Некоторые украинские пенсионеры могут получать законную надбавку в размере ежемесячных 258 грн. Об этом сообщает портал "РБК".

Согласно информации специализированных чиновников, имеют право получать надбавку к пенсии в размере 258,90 гривен те пенсионеры, которые в течение жизни систематически сдавали кровь и получили звание "Почетного донора".

Законом размер надбавки закреплен на уровне 10% прожиточного минимума в Украине. На 2023 год он составляет 2589 гривен.

Как можно получить доплату к пенсии

Получить эту надбавку могут только граждане, которым присвоено звание "Почетный донор Украины". Для того чтобы претендовать на него, нужно регулярно сдавать кровь и документально подтверждать каждый случай.

В частности, нужно сдать:

40 разовых максимально допустимых доз крови;

60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Смотрите видео "Рост прожиточного минимума в Украине: на что это повлияет и как изменит пенсии":

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