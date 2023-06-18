За что в Украине могут "заморозить" пенсии: почему и как разблокировать карту

В случае, если пенсионер в Украине не использует свой банковский счет больше полугода, выдачу пенсий могут приостановить.

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Пенсионеру нужно хотя бы раз за полгода провести транзакцию своей пенсионной картой - ПФУ/ коллаж Главред, фото УНИАН

В случае, если украинский пенсионер не использует свой банковский счет свыше шести месяцев, то выдачу пенсии ему могут приостановить. Об этом говорится в материале портала "На пенсии".

Для того, чтобы избежать блокировки, пенсионеру нужно хотя бы раз за полгода провести транзакцию своей пенсионной картой ‒ к примеру, пополнить счет мобильного, оплатить коммунальные услуги либо другие счета.

Как снова получать пенсию на карточку

Украинцы могут легко восстановить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель руководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.

По словам чиновников, сразу после проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение десяти дней (со дня обращения в ведомство)

В каких случаях могут перестать платить пенсию

в случае смерти человека;

в случае, если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения - если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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