Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

В ПФУ рассказали, как самостоятельно рассчитать размер пенсии - нужны сведения об учебе и службе в армии, а также скан трудовой книжки.

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На данный момент минимальная пенсия составляет 2093 грн, сообщают в Пенсионном фонде / коллаж Главред, фото УНИАН

Каждый гражданин Украины может рассчитать свои пенсионные выплаты еще до выхода на заслуженный отдых. Об этом рассказала начальник отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства Главного управления Пенсионного фонда Украины по Киеву Людмила Гребенникова в интервью изданию "Вечерней Киев".

Как считают пенсию в 2023 году

Гребенникова отметила, что есть общие нормы, определенные Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно законодательству, размер пенсии каждого украинца является строго индивидуальным и зависит от его страхового/трудового стажа и заработка.

На данный момент минимальная пенсия составляет 2093 грн, а минимальная пенсионная выплата для неработающих – 2520 грн. Максимальный размер пенсионной выплаты в Украине – 20930 грн.

"При назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (в 2023 году – 12236,71 гривны)", – говорит Гребенникова.

Как самому посчитать размер будущей пенсии

По словам Гребенниковой, для того, чтобы подсчитать будущую пенсию, нужно воспользоваться специальным калькулятором на веб-портале ПФУ. Необходимо отсканировать трудовую книжку, занести данные об обучении, прохождении военной службы, поскольку ведомство располагает данными о заработной плате только с июля 2000 года.

"При этом указанный расчет является ориентировочным. Окончательный расчет пенсии будет произведен после подачи заявления в органы Пенсионного фонда Украины", – подытожила чиновница.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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