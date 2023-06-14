Украинцев ожидает перерасчет пенсий с 1 июля: кому повезет

В Украине с 1 июля состоится очередной перерасчет пенсий. На этот раз повышение выплат коснется тех, кто ушел на отдых по специальным законам.

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Размер прибавки для каждого пенсионера в этом случае будет индивидуальным / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 июля 2023 года запланирован очередной ежегодный перерасчет пенсий. На этот раз повышение выплат коснется тех, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам (журналистов, чиновников, ученых и так далее), сообщает портал "Обозреватель".

Но нужно особо отметить, что после реформы 2015 года некоторые специальные законы уже утратили силу ‒ к примеру, журналисты выходят на пенсию по общим со всеми другими украинцами правилам. Однако те, кто успел выйти на пенсию по старой версии законов, как раз подпадают под повышение вместе с другими пенсионерами.

Размер прибавки для каждого пенсионера и в этом случае будет индивидуальным. Кто может получить повышение на 100 грн, а другим – на 1000 грн.

К примеру, если сейчас размер вашей пенсии без учета надбавок составляет 5076 грн, то после июльского повышения ее должны увеличить на 1000 грн. То есть размер выплаты составит 6076 грн. Еще раз отметим ‒ для получения повышения с 1 июля получатель должен был выйти на пенсию по специальному закону.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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