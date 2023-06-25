УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

Мария Тупик
25 июня 2023, 15:57 обновлено 25 июня, 16:21
158
В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.
Пенсии
При каких условиях украинцам нужно вернуть пенсию / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Пенсионном фонде сообщили, что части пенсионеров придется вернуть пенсионные выплаты в размере 20% государству, если со стороны получателей выплат будут несоблюдены определенные условия.

Сообщается, что такая ситуация может произойти, если возникла переплата пенсионных выплат. Одна из причин - несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

"В случае трудоустройства или регистрации в качестве предпринимателя, пенсионер должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 10 дней после трудоустройства", - говорится в сообщении ПФУ.

видео дня

В случае отсутствия в Реестре застрахованных лиц данных о факте трудоустройства, лицо должно предоставить в ПФУ:

  • документы, удостоверяющие соответствующие сведения (копию приказа (распоряжение) о принятии на работу,
  • или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).

Возврат 20% пенсии

В ПФУ отметили, что в случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве это обстоятельство будет выявлено специалистами пенсионной службы при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионный фонд принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

О факте трудоустройства, увольнения, начала/прекращения регистрации предпринимательской деятельности пенсионер должен уведомить орган Пенсионного фонда путем подачи соответствующего заявления.

Это можно сделать в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Читайте также:

пенсии выплаты пенсии ПФУ
Реклама

Главное за день

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:50 Украина
Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:24 Украина
РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:16

Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

16:06

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

16:02

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: что добавить в омлет вместо муки – супер-фокусы

15:57

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

15:56

Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

Реклама
14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

14:24

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:17

"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

13:42

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:16

Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

13:14

Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

13:14

"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

12:54

"Путин не прощает предателей": Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

12:14

Даниэль Салем разводится с женой из-за сильной ревности

12:14

От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

12:14

"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

Реклама
11:43

Кадыров "спалил" Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер

11:38

"Просто не проснется утром": Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина

11:37

Град завалит Украину, все будет плавать: в страну несется мощное похолодание - синоптикВидео

11:07

Это год водных катастроф, который принесет еще много-много бед - астролог ВакулинаЭксклюзив

11:03

Именины в июле 2023: кого и когда поздравлять с Днем ангела

11:02

"Золотко, упала с неба звезда": рецензия на фильм "Астероид-Сити"Видео

10:58

ВСУ остановили прорыв РФ и контрнаступают на юге и востоке — разведка Британии

10:46

К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведчук - Данилов

10:36

Рецепт, который никогда не подведет: самые хрустящие малосольные огурцы с секретным вкусомВидео

10:13

Нужна банка и салфетки из микрофибра: девушка показала хитрую уловку для уборки

10:07

"Либо в могиле, либо в тюрьме": в Сети узнали, какую судьбу Патрушев уготовил Пригожину

09:50

Батальон оккупантов "стерли в порошок": ВСУ зачистили плацдарм под Бахмутом

09:20

Его последними словами были "Слава Украине": оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подросткаВидео

09:13

Гороскоп на июль 2023: что ждет каждого знака зодиака

08:44

"Пригожин унизил Путина": в ОП намекнули на скорую ликвидацию главаря ЧВК Вагнер

08:35

США отложили введение санкций против ЧВК "Вагнер": в WSJ назвали причину

08:20

Чем объясняется многолетняя популярность Путина в Россиимнение

07:46

Почему Пригожин свернул мятеж в РФ: в ISW назвали причины и оценили последствия

07:00

День памяти Майкла Джексона: 9 сумасшедших фактов про Короля поп-музыкиВидео

06:19

Не скучайте по дымку Москвы - его разожжем мымнение

Реклама
06:08

ВСУ будут бить ракетами по войскам РФ в Крыму, пока они не выйдут – Пионтковский

05:49

Гороскоп на июль 2023 для Овнов: чем удивит второй месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 25 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Богатый урожай завалит закрома: что придумать для подвязки огурцов

03:00

"Война в Украине может закончиться внезапно": Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ

02:22

"Вагнеровцы" закатили истерику из-за отмены наступления на Москву

01:35

Жданов спрогнозировал, кто может стать заменой Путину

00:16

"Такие выходки Путин не прощает": Пригожина скоро арестуют, а ЧВК Вагнер распустят - ГУР

24 июня, суббота
23:20

Подразделения "кадыровцев" неожиданно сбежали из Марьинки - подполковник ВСУ

22:50

Минобороны РФ опубликовало позорный пост после прекращения наступления Пригожина

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять