Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

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При каких условиях украинцам нужно вернуть пенсию / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Пенсионном фонде сообщили, что части пенсионеров придется вернуть пенсионные выплаты в размере 20% государству, если со стороны получателей выплат будут несоблюдены определенные условия.

Сообщается, что такая ситуация может произойти, если возникла переплата пенсионных выплат. Одна из причин - несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

"В случае трудоустройства или регистрации в качестве предпринимателя, пенсионер должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 10 дней после трудоустройства", - говорится в сообщении ПФУ.

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В случае отсутствия в Реестре застрахованных лиц данных о факте трудоустройства, лицо должно предоставить в ПФУ:

документы, удостоверяющие соответствующие сведения (копию приказа (распоряжение) о принятии на работу,

или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).

Возврат 20% пенсии

В ПФУ отметили, что в случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве это обстоятельство будет выявлено специалистами пенсионной службы при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионный фонд принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

О факте трудоустройства, увольнения, начала/прекращения регистрации предпринимательской деятельности пенсионер должен уведомить орган Пенсионного фонда путем подачи соответствующего заявления.

Это можно сделать в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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