Сколько денег можно получить на пенсии со средней зарплатой: озвучена сумма

Украинцы на пенсии получают пенсию, размер которой составляет около 29% от привычного дохода. И, как правило, деньги это небольшие.

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Как говорят в ПФУ, украинские пенсионеры в большинстве случаев живут за чертой бедности / коллаж Главред: фото: УНІАН

Украинцы на пенсии в среднем получают выплаты, размер которых составляет около 29% от их дохода. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

То бишь, при условии получения средней зарплаты (около 15-16 тысяч грн), размер пенсии составит 4,5 тысячи грн. Плюс для этого нужно 35 лет трудового стажа.

По словам экспертов ‒ для того, чтобы получать пенсию в размере от 10 тысяч грн нужно получать зарплату, размер которой будет составлять около 33,3 тысячи грн. И здесь речь идет об официальной зарплате, с которой отчисляются взносы в Пенсионный фонд Украины. То есть при минимальной зарплате человек может рассчитывать на пенсию в размере 2093 грн.

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Как говорят в ПФУ, украинские пенсионеры в большинстве случаев живут за чертой бедности ‒ то есть получают меньше фактического, а не закрепленного законом прожиточного минимума.

Финальным решением данной проблемы в ПФУ видят запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения. Однако это возможно реализовать, говорят эксперты, только при появлении в стране стабильного фондового рынка и относительно невысокой инфляции. Для сравнения ‒ если украинцы на пенсии получают 29% от своих доходов, то в странах Евросоюза такая цифра превышает 50% (при том, что средние зарплаты там в разы выше).

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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