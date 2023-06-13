УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз: кому повезет

Мария Тупик
13 июня 2023, 20:45 обновлено 13 июня, 20:55
108
В ПФУ отмечают, что пенсионеры, которые выехали в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.
Пенсии, песионерка
Пенсии для украинцев / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война, поэтому многие люди принимают решение ехать в другие страны, в частности выезжают и пенсионеры.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, если пенсионер едет за границу на постоянное место жительства, то он имеет право получить пенсию за шесть месяцев.

Для этого перед отъездом необходимо обратится в ПФУ и написать заявление. Пенсия может быть выплачена со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Стоит отметить, что пенсионеры, которые выехали в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там. Впрочем, это возможно лишь в том случае, если с государством, где находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео о том, как изменится пенсия из-за роста прожиточного минимума в Украине:

Читайте также:

пенсии выплаты пенсии ПФУ
Реклама

Главное за день

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

21:10 Политика
Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

19:43 Мир
"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом Роге

"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом Роге

19:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:26

Как на украинском сказать "яичко всмятку" и "глазунья": Авраменко удивил ответом

21:10

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

20:45

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз: кому повезетВидео

20:20

"Бьемся, как львы": Маркус рассказал о реальных потерях на фронтеВидео

19:58

Зря они Каховскую ГЭС взорвали, ей-богу, зрямнение

В России уже появились предпосылки для гражданской войны - ФесенкоВ России уже появились предпосылки для гражданской войны - Фесенко
19:54

Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭСВидео

19:43

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУВидео

19:11

"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом РогеФотоВидео

19:07

"Вот и мне пришла": Виталий Козловский получил повестку

Реклама
18:54

Путин впервые отреагировал на события под Белгородом и анонсировал укрепление границыВидео

18:49

"Ждем много-много тяжелых новостей": астролог назвала 9 городов Украины, которые под ударомВидео

18:02

"Мы проснулись в крови, лезли балконами": очевидцы рассказали об ударе по Кривому РогуВидео

17:59

Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в УкраинеВидео

17:58

"Покойся с миром, Даня": в Кривом Роге россияне убили 21-летнего мужа и отцаФотоВидео

17:29

Для чего добавляют вино в шашлык: феерический трюк удивит наповал всех кулинаров

17:15

Вера Брежнева тайно выступает для российских олигархов - СМИВидео

16:44

Мама не сдерживает эмоций: российская ракета убила молодых супругов в Кривом РогеФотоВидео

16:23

Женщина протирала лицо водкой и показала, что с ней сталоВидео

16:10

"Он для них — смертельный враг": эксперт рассказал, кто стоит за ПригожинимВидео

16:03

В Украину ворвется африканская жара: синоптики назвали, когда ждатьВидео

Реклама
15:55

Звездопад: ещё один российский шоумен экстренно госпитализирован в кардиологию

15:50

"Дедуля снова забыл таблетки": Киркоров опозорился на росТВВидео

15:42

Лукашенко признался, что перенес болезнь на ногах: "Бегал, прыгал, в хоккей играл"

15:30

Любовь, как в сказке: 3 самые совместимые знаки зодиакаВидео

15:22

Зачем 14 июня вытирали все углы в шкафах: приметы и строгие запреты дняВидео

15:20

Потом можно не гладить: как сушить одежду, чтобы не было складок

15:20

Матери путинистки Шукшиной резко стало хуже

15:18

Яд в воздухе и пустыня вместо воды: эколог о катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС

15:14

Повреждены многие здания и есть жертва: россияне подло обстреляли ХерсонщинуФотоВидео

15:06

Возлюбленная Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли шоумен в браке

15:02

"Твое место – в Крыму": армяне в Монако набросились на КиркороваВидео

14:52

Два условия заставят россиян воевать против Путина: "Будет война всех против всех"Видео

14:44

Языковед Авраменко объяснил, почему говорить "в інстаграм" - неправильноВидео

14:28

"Танки будут": Берлин передаст Киеву сотню Leopard 1 для контрнаступления

14:20

"Чмоня недели": Слава Демин раскритиковал Лизу Ющенко за молчание о войнеВидео

14:03

"Чтобы их нога здесь не ступила": Лукашенко истерично раскричался, что ударит "ядеркой"

13:56

К чему снится кровь: толкование известных сонников

13:47

Как сделать вкусный зеленый чай: простой трюк даст ошемломляющий эффект

13:44

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге: среди 11 погибших - учитель с женойФотоВидео

13:33

Хайди Клум поделилась редким фото "женщин трех поколений"

Реклама
13:24

Что означают символы на этикетках одежды - расшифровываем самые главные

13:16

Конфликт все серьезнее: принца Гарри с Маркл не позвали на день рождения короля

13:15

Мало воды, тела животных и мины: биолог назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭСВидео

13:04

Звезда "Людей Икс" разбился во время гонки на выносливость

12:42

Головоломка "прокачает" внимательность: нужно найти зашифрованное имя за 6 секунд

12:42

Гороскоп на завтра 14 июня 2023: Овну – романтика, Ракам - сплетниВидео

12:37

ВСУ идут вперед на трех направлениях и освобождают захваченные РФ территории

12:24

Что происходит с телом, если отказаться от хлеба: есть и минусы, и плюсы

12:02

В Бельгии украинец-беженец выиграл 500 тыс. евро в лотерею

11:57

Чорновил поплатился за оскорбление невесты Да Винчи: экс-нардепа бросили в мусорникВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять