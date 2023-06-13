Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз: кому повезет

В ПФУ отмечают, что пенсионеры, которые выехали в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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Пенсии для украинцев / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине продолжается полномасштабная война, поэтому многие люди принимают решение ехать в другие страны, в частности выезжают и пенсионеры.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, если пенсионер едет за границу на постоянное место жительства, то он имеет право получить пенсию за шесть месяцев.

Для этого перед отъездом необходимо обратится в ПФУ и написать заявление. Пенсия может быть выплачена со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Стоит отметить, что пенсионеры, которые выехали в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там. Впрочем, это возможно лишь в том случае, если с государством, где находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео о том, как изменится пенсия из-за роста прожиточного минимума в Украине:

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