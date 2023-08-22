Кто с осени может остаться без пенсий и соцвыплат: назвали категории

Ощадбанк с 1 сентября возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди переселенцев

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С 1 сентября начнется проведение физической идентификации пенсионеров и переселенцев / коллаж Главред, фото УНИАН

После официального окончания коронавирусной пандемии в Украине с 1 сентября снова начнется проведение физической идентификации пенсионеров, а также получателей социальной помощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщают представители пресс-службы Ощадбанка.

Сразу после прохождения физической идентификации по заранее установленной процедуре расходные операции по счетам будут автоматически разблокированы банком не позднее, чем в следующий календарный день.

Как пройти физическую идентификацию

Обязательно нужно лично обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка. При себе необходимо иметь паспорт либо другой документ, который удостоверяет личность, а также основную платежную карточку либо основное ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение).

Затем – необходимо предъявить работникам банка основную карточку либо ЭПУ, либо паспорт, либо другой документ, который удостоверяет личность.

Также следует провести обналичивание либо просмотр остатка денежных средств на счете через кассовый POS-терминал (то есть через выполнение операции, которая предусматривает введение человеком PIN-кода).

"Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", – заявили в "Ощадбанке".

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Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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