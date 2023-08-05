До конца августа пройти проверку: кто из украинцев может остаться без пенсии.

В Украине часть пенсионеров должны пройти до конца августа идентификацию личности - те, кто нашел убежище от войны за границей.

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Украинским пенсионерам за границей нужно будет пройти идентификацию личности / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине некоторое количество пенсионеров (те, кто нашел убежище от войны за границей), должны пройти до конца августа идентификацию личности. Об этом сообщает специализированное издание "На Пенсии".

Как говорят чиновники, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. Для идентификации можно воспользоваться сервисом "Дія. Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Пенсионеры могут зайти в личный электронный кабинет и воспользоваться сервисом "Дія. Підпис" для прохождения идентификации.

Кроме того, украинцам можно будет пройти идентификацию личности через посещение соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания. Консульское должностное лицо засвидетельствует их нынешнее место жительства за границей.

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Если же пенсионеры не пройдут идентификацию, выплата пенсий, естественно, будет прекращена. Для тех, кто достиг пенсионного возраста, находясь за границей и хочет оформить пенсию, это можно сделать дистанционно через веб-портал Пенсионного фонда

Также, говорят чиновники, для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через госкомпанию Укрпошта – этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными деньгами в Украине.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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