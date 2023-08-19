Прибавки к пенсии: как оформить и кто из украинских пенсионеров имеет право

Украинские пенсионеры могут получить прибавки для увеличения размера пенсий, сообщают эксперты.

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Прибавки для пенсионеров - кто может получить денежную помощь / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский Кабмин ввел отдельные дополнительные выплаты для пенсионеров ‒ для того, чтобы увеличить размер их пенсии. Некоторые надбавки назначаются автоматически, для получения других необходимо обратиться в ПФУ, сообщает "24 канал".

Размер дополнительных выплат определяется индивидуально ‒ в зависимости от возраста, стажа, состояния и здоровья человека.

Доплата по возрасту

Эта выплата назначается автоматически. Однако она не предоставляется тем, у кого размер пенсии не превышает уровень 10 340 гривен.

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300 гривен – от 70 до 75 лет;

456 гривен – от 75 до 80 лет;

570 гривен – старше 80 лет.

Такая прибавка приплюсовывается каждый месяц к основной сумме пенсии.

Доплата от ООН

Эта международная финансовая помощь предоставляется пенсионерам, относящимся к определенным категориям:

ВПЛ или жители прифронтовых территорий;

лица, не получавшие денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;

граждане, у которых пенсия менее 3 тысяч гривен.

Чтобы получить помощь, оставьте заявку через сайт "єДопомоги".

Выплаты пенсионерам: что известно

Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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