Прибавки к пенсии: как оформить и кто из украинских пенсионеров имеет право

Украинский Кабмин ввел отдельные дополнительные выплаты для пенсионеров ‒ для того, чтобы увеличить размер их пенсии. Некоторые надбавки назначаются автоматически, для получения других необходимо обратиться в ПФУ, сообщает "24 канал".
Размер дополнительных выплат определяется индивидуально ‒ в зависимости от возраста, стажа, состояния и здоровья человека.
Доплата по возрасту
Эта выплата назначается автоматически. Однако она не предоставляется тем, у кого размер пенсии не превышает уровень 10 340 гривен.
- 300 гривен – от 70 до 75 лет;
- 456 гривен – от 75 до 80 лет;
- 570 гривен – старше 80 лет.
Такая прибавка приплюсовывается каждый месяц к основной сумме пенсии.
Доплата от ООН
Эта международная финансовая помощь предоставляется пенсионерам, относящимся к определенным категориям:
- ВПЛ или жители прифронтовых территорий;
- лица, не получавшие денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;
- граждане, у которых пенсия менее 3 тысяч гривен.
Чтобы получить помощь, оставьте заявку через сайт "єДопомоги".
Выплаты пенсионерам: что известно
Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.
В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".
Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.
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