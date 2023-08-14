Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

Программа доплат к пенсиям для пожилых людей предусматривает выплату дополнительных 300 грн в месяц пенсионерам старше 70 лет.

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Чиновники напомнили, что период выплат пенсий в Украине длится с 4-го по 25-го число каждого месяца, / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине программа доплат к пенсиям уже целый год предусматривает выплату дополнительных 300 грн в месяц тем пенсионерам, которые достигли 70-летия. Однако не все люди такого возраста смогут получить деньги, сообщает портал "На пенсии".

Как говорят специалисты, главная причина для такого – если человек получает пенсию более 10 340 грн. В таком случае не выплачиваются никакие "возрастные" надбавки (включая выплату 400 грн людям старше 75 лет и выплату 500 грн тем, кто старше 80 лет).

Кроме того, период выплат пенсий в Украине длится с 4-го по 25-го число каждого месяца, а расчеты для него производятся в конце предыдущего месяца. Поэтому 300 грн могут не получить так называемые "новые" 70-летные пенсионеры.

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К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет 22 сентября, то в этом месяце он не получит полную доплату. А вот уже на с октября ему начнут приходить 300 дополнительные гривен.

"Если пенсия такого лица меньше 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен оно обязательно будет получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается с числа, когда оно отметило день рождения", – объяснили специалисты.

Выплаты пенсионерам: что известно

Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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