Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

В этом году все субсидии тем, кто имеет на них право, будут переназначены и пересчитаны автоматически, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Процесс назначения субсидий, говорят в Кабмине, будет автоматизирован / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 октября 2024 года стартует сезон оформления "зимних" субсидий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе очередного заседания правительства.

В этом году все выплаты тем, кто имеет на них право, говорит чиновник, будут переназначены и пересчитаны автоматически.

"Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", – заявил Шмыгаль.

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Он напомним, что ранее некоторым категориям украинцев приходилось лично обращаться за переназначением помощи на оплату коммунальных услуг. Теперь повторно подавать документы на субсидию нужно будет только тем, у кого:

в семье есть переселенцы;

число зарегистрированных членов семьи отличается от фактического;

имеют арендованное жилье.

Также Шмыгаль напомнил, что новые субсидианты могут попросить о помощи государства онлайн. "Те, кто нуждается в субсидии и не получал ранее, могут подать заявку онлайн через "Дию" или сайт Пенсионного фонда", – отметил премьер-министр.

При этом тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений, заверил Шмыгаль. То есть финансовая нагрузка на граждан в коммунальной сфере вырасти не должна.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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