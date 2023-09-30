Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

В Украине с 1 октября 2024 года стартует сезон оформления "зимних" субсидий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе очередного заседания правительства.
В этом году все выплаты тем, кто имеет на них право, говорит чиновник, будут переназначены и пересчитаны автоматически.
"Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", – заявил Шмыгаль.
Он напомним, что ранее некоторым категориям украинцев приходилось лично обращаться за переназначением помощи на оплату коммунальных услуг. Теперь повторно подавать документы на субсидию нужно будет только тем, у кого:
- в семье есть переселенцы;
- число зарегистрированных членов семьи отличается от фактического;
- имеют арендованное жилье.
Также Шмыгаль напомнил, что новые субсидианты могут попросить о помощи государства онлайн. "Те, кто нуждается в субсидии и не получал ранее, могут подать заявку онлайн через "Дию" или сайт Пенсионного фонда", – отметил премьер-министр.
При этом тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений, заверил Шмыгаль. То есть финансовая нагрузка на граждан в коммунальной сфере вырасти не должна.
Пенсия в Украине
Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.
Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.
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