В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

За назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право обратиться четыре категории граждан, говорят в Пенсионном фонде.

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Что будет с субсидиями в нынешнем году, рассказали в Пенсионном фонде / коллаж Главред, фото УНИАН

За назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право обратиться четыре категории граждан. Об этом напомнили украинцам сотрудники Пенсионного фонда.

Такой протокол предусмотрен Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года за номером 848.

Следовательно, обратиться за субсидией имеют право:

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одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае ‒ если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;

человек, который не зарегистрирован в жилом помещении/доме, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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