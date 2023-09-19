В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

За назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право обратиться четыре категории граждан. Об этом напомнили украинцам сотрудники Пенсионного фонда.
Такой протокол предусмотрен Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года за номером 848.
Следовательно, обратиться за субсидией имеют право:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае ‒ если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;
- человек, который не зарегистрирован в жилом помещении/доме, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).
Пенсия в Украине
Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.
Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.
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