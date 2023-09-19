УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 15:11 обновлено 19 сентября, 15:13
48
За назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право обратиться четыре категории граждан, говорят в Пенсионном фонде.
Пенсионерка, субсидии
Что будет с субсидиями в нынешнем году, рассказали в Пенсионном фонде / коллаж Главред, фото УНИАН

За назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право обратиться четыре категории граждан. Об этом напомнили украинцам сотрудники Пенсионного фонда.

Такой протокол предусмотрен Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года за номером 848.

Следовательно, обратиться за субсидией имеют право:

видео дня
  • одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае ‒ если разделены лицевые счета, то каждый, на кого открыт счет;
  • человек, который не зарегистрирован в жилом помещении/доме, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);
  • индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае, когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
  • внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
субсидии субсидия
Реклама

Главное за день

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:54 Украина
Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:14 Мир
Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

13:07 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибку

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

14:23

Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

14:22

Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Реклама
14:14

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:13

Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в деньВидео

14:04

3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала

14:00

BTEX: Изысканное качество тканей для самых требовательных покупателей новости компании

13:46

Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:38

Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

13:36

Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

13:00

Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами

Реклама
13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

Реклама
09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять