Осенние выплаты: кто из украинцев останется без субсидии, а кому стоит оформить

В Украине люди имеют право на помощь от государства, если они не могут самостоятельно оплатить коммунальные платежи.
Этой осенью также продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или вследствие переезда, передает 24 канал.
По каким причинам у украинцев заберут субсидии
- члены семьи, входящие в домашнее хозяйство, включают ВПЛ;
- указанные члены семьи частично покинули место жительства;
- если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;
- в случае приобретения авто, которому менее 5 лет;
- Когда граждане имеют долги за коммуналку.
"Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 - 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны увеличить", - сообщили в ПФУ.видео дня
Как оформить субсидию
Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того, чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Дія" или через личный кабинет на портале ПФУ.
Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или ближайшем Управлении социальной защиты.
Для подачи документов нужно: написать заявление, составить декларацию о доходах, добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.
Пенсия в Украине
Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.
Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.
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