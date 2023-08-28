Осенние выплаты: кто из украинцев останется без субсидии, а кому стоит оформить

Осенью будет проведена массовая проверка получателей субсидий, некоторые потеряют свои льготы.

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Кто осенью может остаться без субсидии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине люди имеют право на помощь от государства, если они не могут самостоятельно оплатить коммунальные платежи.

Этой осенью также продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или вследствие переезда, передает 24 канал.

По каким причинам у украинцев заберут субсидии

члены семьи, входящие в домашнее хозяйство, включают ВПЛ;

указанные члены семьи частично покинули место жительства;

если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;

в случае приобретения авто, которому менее 5 лет;

Когда граждане имеют долги за коммуналку.

"Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 - 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны увеличить", - сообщили в ПФУ. видео дня

Как оформить субсидию

Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того, чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Дія" или через личный кабинет на портале ПФУ.

Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или ближайшем Управлении социальной защиты.

Для подачи документов нужно: написать заявление, составить декларацию о доходах, добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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