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Осенние выплаты: кто из украинцев останется без субсидии, а кому стоит оформить

Юлия Куришко
28 августа 2023, 09:46 обновлено 28 августа, 09:54
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Осенью будет проведена массовая проверка получателей субсидий, некоторые потеряют свои льготы.
Осенние выплаты: кто из украинцев останется без субсидии, а кому стоит оформить
Кто осенью может остаться без субсидии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине люди имеют право на помощь от государства, если они не могут самостоятельно оплатить коммунальные платежи.

Этой осенью также продолжится проверка получателей субсидий. Некоторые украинцы потеряют свои выплаты из-за попытки обмана комиссии относительно дохода или вследствие переезда, передает 24 канал.

По каким причинам у украинцев заберут субсидии

  • члены семьи, входящие в домашнее хозяйство, включают ВПЛ;
  • указанные члены семьи частично покинули место жительства;
  • если у кого-то из семьи есть депозит более чем на 100 тысяч гривен;
  • в случае приобретения авто, которому менее 5 лет;
  • Когда граждане имеют долги за коммуналку.

"Размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 - 400 гривен. С началом отопительного сезона выплаты должны увеличить", - сообщили в ПФУ.

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Как оформить субсидию

Субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для того, чтобы получить льготы, не выходя из дома, воспользуйтесь приложением "Дія" или через личный кабинет на портале ПФУ.

Офлайн оформить помощь можно в ПФУ или ближайшем Управлении социальной защиты.

Для подачи документов нужно: написать заявление, составить декларацию о доходах, добавить документ о праве собственности или аренде указанного помещения.

Пенсия в Украине

Напомним, что стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.

Стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году. Несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот, о грядущем году пока говорить трудно.

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