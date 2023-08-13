У кого отберут пенсии: пять причин, из-за которых украинцы могут лишиться выплат

В Украине в 2023 году регулярно проводятся проверки данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин для лишения пенсии.

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Причины для прекращения выплат пенсий могут выглядеть следующим образом / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в нынешнем году регулярно проводятся проверки и верификация данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин, которые могут стать основанием для лишения пенсии, говорится в законе "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

В виде списка причины для прекращения выплат пенсии будут выглядеть так:

ошибка в фамилии получателя;

обнаружение того, что выплаты получили по фальшивым документам;

длительное проживание пенсионера за границей;

не получение выплаты в течение 6 месяцев (неснятие средств со счета);

незарегистрированная смена места жительства пенсионерами-переселенцами.

Руководство Минфина приступило к проверкам получателей пенсий еще несколько лет назад. К слову, верификации также подвергаются и прочие виды соцвыплат в Украине. Кроме того, проверки регулярно проводят и чиновники из Пенсионного фонда.

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В целом, соцвыплаты могут прекратить, если выяснился, что люди не имеют на них прав. К примеру, это касается матерей-одиночек, скрывающих свое сожительство, субсидиантов, которые прячут свои доходы, а также пенсионеров, которые фальсифицировали документы во время оформления выплаты.

Проверки всегда проходят на таких этапах:

при обращении за помощью;

при получении помощи;

в течение трех лет после того, как выплата была отменена.

Ситуация с пенсиями в Украине:

Напомним, что в Пенсионном фонде Украине сообщили, что пенсионеров будут наказывать. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, ПФУ принимает решение о удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн. Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины".

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз. В ПФУ отмечают, что пенсионеры, выехавшие в другие страны, могут получать украинскую пенсию и там.

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