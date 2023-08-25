В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

Информацию подтвердили в ГУР, поражение было по 126-й бригаде, раскрыл Юсов.

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Юсов рассказал об ударе по бригаде оккупантов в Крыму / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал BAZA, УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

По словам Юсова, бригада базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму, передает LIGA.net.

"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", - отметил представитель ГУР. видео дня

Юсов также добавил, что фото и видео удара нет, а подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной из российских ресурсов.

Сейчас известно о погибших и раненых оккупантах, но информация требует уточнения, сообщил Юсов.

"Бавовна" в России от ГУР

Напомним, что в Крыму взорвали ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Судя по всему, "бавовна" произошла в районе Еленовки Черноморского района на западе полуострова. Очевидцы публиковали фото с огромными клубами белого дыма.

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

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