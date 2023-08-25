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ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге - Коваленко

Юлия Куришко
25 августа 2023, 16:58 обновлено 25 августа, 17:12
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Первую линию обороны ВСУ прорвали после того, как был забит в Запорожской области клин между Работино и Вербовое, подчеркнул эксперт.
ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге - Коваленко
ВСУ имеют успехи на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что на Запорожском направлении сейчас уже сформированы все условия, чтобы начался прорыв второй линии обороны врага.

"Мы наблюдали за тем, как в последние месяцы силы обороны Украины продвигались в первой линии обороны врага. Это происходило в Запорожской области, а также на административной границе Запорожской и Донецкой областей по левому и правому берегу реки Мокрые Ялы. Первая линия обороны прорвана фактически. Это произошло после того, как был забит в Запорожской области клин между Работино и Вербовое. Именно там мы впервые вышли на вторую линию обороны", - пояснил Коваленко в интервью для ТСН.

Он обратил внимание на недавнее освобождение села Работино на Запорожье и отметил, что это важнейший опорный пункт для российских войск именно в этой локации - на границе первой и второй линии обороны врага.

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Подготовка прорыва второй линии обороны оккупантов

По оценкам Коваленко, первая линия обороны российских захватчиков была глубиной около 5 км, а вторая линия - 10-15 км. Аналитик считает, что Силы обороны Украины находятся на первой линии основной линии обороны врага.

"В Новопрокопеевке уже происходят довольно интересные события на северных окраинах этого села. Кроме всего прочего, Токмак постепенно становится городом в радиусе действия нашей ствольной артиллерии. Итак, все условия сформированы для того, чтобы начался прорыв второй линии обороны", - рассказал Коваленко.

Напомним, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте. Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области.

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