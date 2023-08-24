В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

Пилотам необходимо пройти обучение английскому языку, прежде чем они смогут научиться управлять американскими самолетами.

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США решили организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Соединенные Штаты Америки объявили, что в октябре начнут обучение для украинских пилотов, где они будут учиться управлять истребителями F-16.

"После обучения пилотов английскому языку в сентябре ожидается, что в октябре начнется пилотная подготовка F-16 на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона, с помощью 162-го крыла Национальной гвардии ВВС", - заявил в четверг на брифинге для прессы генерал Пэт Райдер, передает CNN.

По информации Райдера, не имеет конкретных цифр относительно того, сколько украинцев примет участие в этом тренинге. США ожидает, что в нем примут участие несколько пилотов и десятки сопровождающих.

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Ранее в четверг два американских чиновника сообщили CNN, что скоро будет объявлена программа обучения. Официальные лица заявили, что пилотам еще предстоит пройти обучение английскому языку, прежде чем они смогут научиться управлять американскими самолетами четвертого поколения. Языковые занятия также будут проходить в США.

Украина выдвинула список из примерно 32 пилотов, которые готовы начать обучение на истребителях F-16, по словам другого официального представителя США, но большинство из них еще недостаточно хорошо владеют английским языком, необходимым требованием, поскольку приборы самолета и пособия все на английском языке.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, что в Пентагоне сообщили, что США готовы обучать украинских летчиков на F-16, но есть один нюанс. США готовы начать подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением обучения, заявили в Пентагоне.

Зеленский раскрыл, что три страны передадут F-16 для украинской армии. О количестве переданных истребителей президент Украины пока не сообщает.

В воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16. Игнат особо отметил, что в Дании обучается первая группа пилотов, которые будут обучаться на истребителях F-16.

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