F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко

Истребители F-16 будут использоваться армией Украины на всех оккупированных территориях, в том числе и в Крыму и на Донбассе, считает Валерий Романенко.

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Украина с F-16 сможет уничтожать авиацию войск России, но Запад будет против ударов по ее территории - Романенко / Главред

Украина добилась прорыва на переговорах со странами-партнерами на Западе и получит истребители F-16 уже в ближайшем будущем. Самолеты усилят защиту украинского неба и помогут наносить более эффективные удары по российским оккупантам в рамках контрнаступательной операции. ВСУ ожидают получения боевых самолетов и дополнительных дальнобойных ракет, чтобы укрепить свое преимущество на поле боя.

В интервью Главреду авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко рассказал, когда и какое количество истребителей F-16 сможет получить Украина, назвал модификацию самолета, которую должны передать Киеву, сделал прогноз относительно появления F-16 в украинском небе и объяснил, как с помощью западных самолетов и ракет Taurus можно поражать вражеские объекты в Крыму.

Украина планирует получить от Нидерландов и Дании ориентировочно 61 истребитель F-16. Как вы думаете, когда и сколько боевых самолетов нам реально могут передать? Министр обороны Алексей Резников заявил, что авиакоалиция насчитывает 11 стран, которые все, насколько я понимаю, в перспективе будут готовы предоставить нам истребители.

Мы запросили больше самолетов и планировали получить сотню истребителей. Речь шла о 128 боевых самолетах. Сейчас Нидерланды и Дания согласились предоставить нам 61 истребитель, но самолеты будут передаваться партиями.

Истребители такого типа, как F-16, нам очень нужны, и западные партнеры долго созревали для этого решения. Сейчас мы боремся за то, чтобы получить условный паритет с Россией по авиации. Понятно, что у россиян гораздо больше таких машин. Так что даже если мы получим 128 самолетов, в России будет как минимум в три раза больше современных истребителей.

Наша цель - сформировать хотя бы три полноценные бригады, оснащенные истребителями F-16. Надо, чтобы наши воздушные силы становились более современными. Сейчас их нельзя назвать современными – пилоты демонстрируют чудеса храбрости и мастерства, но отсутствие нужных нам самолетов не позволяет им эффективно противодействовать врагу. Россияне не залетают к нам, но они все равно атакуют украинские позиции на передовой и срывают наши наступления. Чтобы положить этому конец, нужны более современные машины.

Смотрите видео, в котором Романенко рассказал, когда Украина получит истребители F-16:

Если говорить о количестве самолетов, которые предоставят Украине, можно вспомнить слова премьер-министра Дании Мэтты Фредериксен. Она заявила, что до конца года страна надеется передать Киеву 6 самолетов, в следующем году – 8 и еще несколько машин в 2025 году. Перспективы нерадостные, но это только одна страна. Дания собирается эксплуатировать свои самолеты как минимум до 2027 года и не может нам их все отдать. Их истребители были модернизированы почти до самого современного уровня и, по мнению датчан, способны дать бой российским войскам. Впрочем, самолеты, которые передают именно нам, являются машинами более ограниченной модернизации со старым радаром.

У Нидерландов ситуация с самолетами лучше. Они быстрее перевооружаются истребителями 5-го поколения, практически все F-16 находятся на базах. Следовательно, Нидерланды смогут предоставить нам больше самолетов, чем Дания, у которой еще есть планы на эти истребители.

Но ведь Нидерланды вряд ли передадут Украине 42 самолета, да?

Не думаю, что мы получим все 42 самолета от Нидерландов в следующем году. Например, часть получим до конца этого года, а другую уже в 2024-м. Но я с оптимизмом смотрю на ситуацию и думаю, что в следующем году мы сможем сформировать хотя бы 2-3 эскадрильи.

Пока точно неизвестно, сколько мы можем получить самолетов от наших союзников. Цифры назвала только Дания. Будем надеяться, что в ближайшее время количество озвучат и в Нидерландах, где F-16 находятся на базах сохранения. Их нужно лишь отремонтировать, привести в летное состояние, проверить и можно будет передавать.

Какие еще страны могут предоставить истребители?

Украина может получить F-16 и от Бельгии - у нее есть такие истребители, она член авиационной коалиции. Могла бы дать самолеты и Норвегия, но она уже продала их Румынии. Страны-союзники – Польша и Румыния – не готовы этого сделать, потому что должны заботиться о собственной безопасности.

Кроме того, я уверен, что обучение наших специалистов будет проходить не только в Бельгии и Нидерландах, но и в Румынии, после чего будут и в Польше. Напомню, Польша еще в декабре 2021 года заказала четыре полнофункциональных тренажера для самолетов F-16. И к концу этого года три тренажера там должны быть установлены. В Румынии уже проводятся организационные мероприятия с целью создания тренировочного центра. Персонал набирает частная фирма, с которой производитель F-16 компания Lockheed Martin заключила контракт на подготовку летного и технического состава. Они уже набирают инструкторов, летчиков и людей, которые будут обслуживать центр.

Как вы думаете, F-16 какого поколения и модификации может получить Украина? Могут ли нам предоставить современные истребители?

Сегодня нет самых современных самолетов F-16 - компания Lockheed Martin не выпускает их с 2016 года, только модернизирует.

Мы можем рассчитывать на получение американских истребителей F-16 и F-18. Страны Европы могли бы передать нам Gripen и Rafale. Однако французы сказали, что у них ограниченное количество Rafale. Французы предлагали Mirage - старые самолеты, которые нам и даром не нужны. Есть еще немецкие Eurofighter Typhoon, но Берлин их даже не предлагал. Что касается Gripen, шведы нам говорили: вы можете протестировать самолет, посмотреть, соответствует ли он требованиям войны, после чего надо подумать. Но шведы пока не могут нам их предоставить. Хотя, у них почти половина флота Gripen есть на базах сохранения.

Правильно ли я понимаю, что мы можем получить самолеты второго поколения, такие как F-16 C/D?

Нам предоставят самолеты F-16 MLU. Это F-16AM/BM. AM - одноместные модернизированные, а BM - двухместные модернизированные. Мы получим самолеты, которые соответствуют американскому стандарту Block 50/52. Того класса машин, которые сейчас стоят на вооружении Воздушных сил США.

В чем особенность самолетов Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon? Чем они отличаются от F-16?

Шведский Gripen - самый маленький и дешевый самолет, но с очень серьезными возможностями. Это последний легкий многоцелевой истребитель, созданный в Европе. Он появился в начале 2000-х годов и считался самым современным истребителем того времени. Сейчас ситуация выровнялась, и он мало чем отличается от F-16. Gripen нам бы очень подошел, потому что он не очень требователен с точки зрения обустройства аэродромов. У самолета выше воздухозаборники, прочнее шасси и короче взлет.

В отличие от F-16, Gripen берет на две тонны меньше вооружений и более ограничен в смысле использования оружия. Хотя мы бы на такой самолет могли повесить наше самое дальнобойное оружие – ракеты Storm Shadow и SCALP. Причем подвесить сразу две штуки. Gripen оснащается и ракетами Taurus, которые мы можем получить от Германии. Также можно поставить под каждую консоль крыла по одной ракете и использовать.

Поэтому, если шведы согласятся предоставить нам небольшое количество самолетов Gripen, это станет нашим планом Б. На случай проблем с носителями крылатых ракет Су-24 и Су-24М. За этими самолетами старательно охотятся русские, мы уже теряли их во время войны.

Но Украина, как и все страны Европы, должна сделать ставку на единый многофункциональный истребитель. Подчеркну, легкие истребители должны быть, но для победы над таким авиационным государством, как Россия, мы должны иметь на балансе и тяжелые истребители. Это должны быть самолеты такого класса, как российские Су-27, Су-30, Су-35, Су-30СМ. То есть нам нужны машины с еще более мощными радарами и еще более дальнобойным оружием.

Истребители F-16 помогут нам защитить передовую, однако не дадут возможность на равных сражаться в воздухе с российскими тяжелыми истребителями. Надо, как у американцев – наряду с легкими они имеют и тяжелые истребители по типу F-15, чтобы завоевывать превосходство в воздухе. Сейчас у Штатов есть истребители и 5-го поколения, которые способны расправляться со всеми российскими самолетами линейки Су, даже не заходя в зону поражения их ракет. Но самолеты F-35 и F-22 нам сейчас не дадут.

А чем интересны Rafale и Eurofighter?

Rafale и Eurofighter – это дорогие и сложные истребители. Это машины, которые являются промежуточными между легкими истребителями и истребителями завоевания превосходства в воздухе. Хотя они ближе к легким. Стоимость обоих самолетов примерно одинакова, но один и тот же Rafale вдвое с четвертью дороже Gripen, а Eurofighter дороже шведского истребителя в 2,5 раза. Номенклатура вооружения и летные характеристики у них почти одинаковые.

Когда мы можем увидеть F-16 в небе Украины?

Чтобы понять, когда истребители F-16 будут в небе Украины, надо взять, например, август и добавить к нему полгода плюс 1-2 недели. Так вы получите дату, когда на украинские аэродромы прилетят F-16 с большими щитами, трезубцами на килях и желто-голубыми кругами на крыльях.

Самолеты F-16 будут в Украине весной следующего года?

Да.

Подготовить специалиста, который может управлять современным боевым самолетом, очень сложно. Особенно в ситуации, когда машина незнакома. Не надо обращать внимания на заявления, что наши летчики имеют опыт такой эксплуатации. Нет у них такого опыта. Да, некоторые пилоты и техники одной бригады их видели и даже смогли прикоснуться руками. Но это было в далеком 2011 году. Сейчас большинство этих летчиков и техников уже, видимо, на пенсии.

Как наличие этих истребителей повлияет на ситуацию на поле боя?

Только положительно. Ведь пока что во время наступления у нас возникает проблема: у россиян есть высокомобильный противотанковый резерв в виде армейской авиации и штурмовиков, также они подключают и бомбардировщики, и истребители-бомбардировщики в качестве бомбардировщиков крылатыми бомбами. Когда начинается атака механизированных частей, прилетают вертолеты К-52 и Ми-28 и начинают их поливать дождем противотанковых управляемых ракет, причем с расстояния 6-8 км (это максимальная дальность противотанковых управляемых ракет "Вихрь"). А у нас нет даже зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы эти вертолеты отгонять. Уже два месяца продолжается наступление, и за это время мы сбили аж три вертолета. И это при том, что происходят сотни вылетов вражеской авиации ежедневно. Это проблема.

Когда появятся F-16 с дальнобойными ракетами, эти вертолеты, бомбардировщики и штурмовики будут либо отогнаны, либо уничтожены. Командующий Воздушных сил ВСУ сказал, что сейчас мы можем доставать врага на расстоянии 40-50 км. А у F-16 дальность более 120 км, то есть нам не нужно будет входить в зону поражения вражеских зенитных ракетных комплексов и вражеских истребителей для того, чтобы наносить удары по российским ударным средствам, самолетам и ударным вертолетам, которые сейчас сковывают наши механизированные части, их маневренность и пробивную способность, нанося им потери в самом неудобном месте - в узком месте прорыва.

Вообще, я не ожидал, что нам так поздно дадут истребители, думал, что хотя бы осеннее наступление будет уже прикрытым с воздуха. А сейчас что есть, то есть.

Что может противопоставить Россия F-16?

В России более 500 ударных самолетов.

Россияне после этого подтянут больше авиации на фронт?

Нет, они не подтянут больше - они просто компенсируют потери. Потому что для того, чтобы подтянуть больше, нужна более развитая аэродромная сеть.

Наша аэродромная сеть была шире, потому что на территории Украины располагался 2-й стратегический эшелон Военно-воздушных сил СССР. С тех пор и осталось огромное количество аэродромов. У нас только в центральной части Украины, то есть в Житомирской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях, огромное количество аэродромов.

Зато в России аэродромы расположены на Кубани и дальше, поэтому россияне могут оперировать только с нескольких аэродромов. Но они могут быстро возмещать потери, понесенные во время боевых действий. В общем, в последнее время потери у них небольшие.

Сможем ли мы, имея F-16, наносить удары по территории России? Даст ли на это согласие Запад?

Нет, не даст. Это уже оговорено. Мы не сможем использовать ни эти самолеты, ни управляемое оружие с этих самолетов, чтобы наносить удары по территории России.

Однако, если мы получим F-16, а также немецкие Taurus, для нас не будет недоступных точек для нанесения ударов по всей временно оккупированной территории. С получением Taurus мы сможем беспрепятственно наносить удары, например, по Крымскому мосту и Керченской переправе. Ведь сейчас мы их просто не достаем. Пока что мы не можем продвигаться вглубь вражеской территории. И тут зеркальная ситуация: они не могут, потому что мы их собьем, мы не можем, потому что они нас собьют. Безопасная зона для запуска планирующих бомб или крылатых ракет – это 50-80 км от линии боевого столкновения. То есть эту дальность нужно отличать от общей дальности крылатой ракеты. Поэтому сейчас мы не можем использовать ни Storm Shadow, ни SCALP для того, чтобы бить, например, по Севастополю, Крымскому мосту или Керченской переправе, то есть по основным узлам логистики врага.

Правильно ли я понимаю, что ракеты и истребители будут задействованы уже во время новой наступательной кампании 2024 года, когда мы будем освобождать Крым и Донбасс?

Посмотрим, как оно будет. Хочу отметить лишь одно: новые истребители будут участвовать во всех операциях, которые будут проводиться в следующем году. Не будет никаких исключений. Авиация - это самый мобильный способ. Подвесьте под F-16 один-два топливных бака (у них в основном два), и он взлетит с любого аэродрома Украины, а радиуса его действия хватит для того, чтобы в любой район боевых действий прилететь, выполнить боевое задание и вернуться на тот же аэродром – у нас не настолько большая страна.

Будут ли использоваться самолеты F-16 для преодоления укреплений российских войск на Донбассе? Особенно в районах, которые оккупированы с 2014 года и где могут быть усиленные сооружения оккупантов?

Нет. Я не думаю, что мы будем использовать F-16 в качестве штурмовиков, потому что это приведет к потерям. Долбить укрепления нужно управляемым оружием с лазерным наведением, а это моментально уменьшает расстояние от самолета до вражеских позиций до 10-20 км. Это зона действия практически всех российских зенитно-ракетных комплексов.

F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика. Основное различие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам, а истребитель-бомбардировщик уничтожает вражескую логистику: мосты, склады, пути снабжения, определенные узловые точки, железную дорогу. Во время нашего наступления F-16 должны оставить вражескую оборону без боеприпасов и топлива, солдат без еды, то есть прервать любое снабжение войск противника. Это задача истребителей-бомбардировщиков. При этом F-16 должны уничтожать вражеские командные пункты, а также зенитные ракетные комплексы.

В общем F-16 - это идеальная машина для уничтожения вражеской противовоздушной обороны. Были специальные подразделения, вооруженные истребителями, которые несли четыре антирадарные ракеты и дополнительное оборудование для того, чтобы эти ракеты еще донаводить на конечном этапе, чтобы они попадали не рядом с радаром, а в саму антенну. В этом смысле истребители F-16 будут для нас бесценными, потому что на базе МиГ-29, которые мы до сих пор используем, имеющийся потенциал используется лишь на 15-20%.

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