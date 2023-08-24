'Лукашенко в зоне риска': Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причинам личной неприязни, считает Подоляк.

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Подоляк раскрыл, кто может быть следующей жертвой Кремля / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншоты: видео из соцсетей

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал, кого Кремль решит и может убрать следующим.

Подоляк в интервью для 24 канала отметил, что Лукашенко - это совсем другая фигура, который сейчас абсолютно откровенен. Он не имеет никакой субъектности, не руководит никакими процессами в Беларуси, которая находится под тотальным контролем российских спецслужб.

"Сейчас также очевидно, что Лукашенко не имел никакого отношения к урегулированию ситуации с Пригожиным. Это была фикция, постановка. Сейчас понятно, что Лукашенко не имеет никаких гарантий, не влияет ни на какие процессы", - подчеркнул советник.

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По словам Подоляка, Лукашенко сейчас находится в зоне риска.

"Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причинам личной неприязни. А также из-за того, что он их подозревает в чем-то. К Лукашенко он также крайне негативно и пренебрежительно относится. Итак, риски у Лукашенко существенно выросли, и поэтому я бы не обращал вообще внимание на его заявления, просто нет смысла", - подчеркнул он.

Есть два персонажа, которые для Подоляка выглядят совершенными шутами. Это Медведев, который не влияет ни на какие процессы в самой России. Все его заявления анекдотичны, на них можно точно не реагировать, не рефлексировать.

"И таким же является Лукашенко, который пытается что-то говорить, комментировать, заявляться на какие-то позиции. Однако он ни на что не влияет. Это человек, который также подписал себе "ордер на смерть", как и Пригожин", - добавил Подоляк.

Напомним, что эксперт объяснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко. Как считает политический эксперт Валерий Клочок, Александр Лукашенко гораздо хитрее, чем российский диктатор Владимир Путин.

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором. Дерзкое уничтожение Пригожина может стать катализатором процессов в РФ, к которым Путин готовится, убежден эксперт Валерий Клочок.

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