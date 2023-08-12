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Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

Андрей Ганчук
12 августа 2023, 15:52 обновлено 12 августа, 15:52
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Зерновой коридор может заработать без участия страны-агрессора России, сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк, Черноморский флот
Черное море - не внутреннее море России, и Москва начинает это осознавать - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Украина проводит работу, направленную на подключение морских портов для экспорта зерна. Если агрессор Россия станет наносить удары, ее Черноморский флот, и часть других флотов, будут уничтожены. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия заплатит своим Черноморским флотом, если будет угрожать кораблям в Черном море работать в зернового коридора.

"Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", - сказал Подоляк.

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Также он добавил, что нужно решить два вопроса для запуска зернового коридора.

Он добавил, что Украина должна решить сначала два вопроса о работе "зернового коридора".

"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задачи. Первая – сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе – сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турецкой Республикой. Попробуем привлечь даже водный коридор", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Зерновая сделка

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко высказался о зерновом соглашении. По его словам, Украина будет работать над тем, чтобы обеспечить мир продовольствием. Данилов добавил, что Киеву "по барабану", из каких соглашений выходила Москва, поскольку договоренности достигались с ООН и Турцией.

В начале августа стало известно, что директор агрессора России Владимир Путин отправится в Турцию. Там он должен обсудить с президентом Реджепом Эрдоганом вопрос зернового коридора. Ранее Москва в одностороннем порядке вышла из сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение. По мнению американского дипломата, договориться с главой Кремля способен президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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