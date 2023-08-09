Блинкен сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение

Голос Бразилии имеет решающее значение. И использование этого голоса, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы позитивным шагом, заявил Блинкен.

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Бразилия способна вернуть Кремль к "зерновому соглашению", считает Энтони Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, скриншот

Бразилия и ее президент Луис Инасиу Лула да Силва могут повлиять на Россию, чтобы вернуть РФ в Черноморскую зерновую инициативу. Такое мнение озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос издания GloboNews, считает ли госсекретарь США, что нейтральная позиция Бразилии в войне РФ против Украины предоставляет ее президенту Луле да Силве хорошую позицию, чтобы выступить посредником в переговорах и попытаться убедить РФ вернуться к "зерновой сделке", Блинкен сказал: "Да".

"Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы, имеет решающее значение. И использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень позитивным шагом", – считает Блинкен.

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Госсекретарь США подчеркнул, что "в этом соглашении никогда не возникло бы необходимости", если бы Россия не решила вторгнуться в Украину. Затем РФ заблокировала украинские порты, не давая возможности вывозить зерно.

"Пока это соглашение выполнялось до того, как Россия вышла из него несколько недель назад, из Украины было вывезено 35 миллионов тонн продовольствия...Эквивалент 18 миллиардов буханок хлеба: вот что теперь разорвала Россия... С тех пор, как РФ сделала свой шаг и вышла из соглашения, цены для всех выросли на 10-15%", – резюмировал Блинкен.

Выход РФ из зерновой сделки

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН.

2 августа президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор 2 августа, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Кроме того, турецкий лидер в разговоре с российским диктатором отметил важность избежания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост Мира".

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