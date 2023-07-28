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Эрдоган может "выторговать"трехсторонний формат: эксперт спрогнозировал судьбу зерновой сделки

Анна Ярославская
28 июля 2023, 12:20 обновлено 28 июля, 12:26
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Если Путин и Эрдоган договорятся, то Турция будет снимать аренду с зернового коридора, а Россия получит какие-то бонусы от Турции.
Алексей Кущ, Путин, Эрдоган
Алексей Кущ рассказал о перспективах возобновления зерновой инициативы / Коллаж: Главред, фото: facebook, скриншот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН. Об этом в интервью Главреду рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

"Есть шанс, что ситуация может измениться в августе этого года после встречи Путина с Эрдоганом. На встрече с Путиным Эрдоган может выторговать функционирование сделки в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН. России просто будет по умолчанию – участвовать не будет, но и вмешиваться тоже не будет. Ну, и сам зерновой коридор будет находиться под защитой турецкого ВМФ", - предположил Киселев.

При этом, по его словам, прогнозировать, что Россия получит взамен, сложно.

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"Теоретически можно предположить, что Турция может предложить РФ свои услуги как газового хаба, более лояльный финансовый мониторинг своих банков в отношении российских компаний и российских капиталов, помощи в экспорте минеральных удобрений. Возможно, поставки каких-то товаров, которые России необходимы сейчас. То есть предмет для переговоров есть. Там может быть два варианта – либо договорятся, либо нет", - считает эксперт.

Если Путин и Эрдоган договорятся, то Турция будет снимать аренду с зернового коридора, как это она делала раньше, и зарабатывать несколько миллиардов долларов в год на сопровождении судов и охране зернового коридора, а Россия получит какие-то свои бонусы от Турции.

"Если не договорятся, то Эрдоган может пойти на поднятие ставок – эскалировать ситуацию и попытаться обеспечить охрану зернового коридора в одностороннем порядке. Турция очень много инвестировала в свое политическое доминирование в Черном море, в том числе и во флот. А любые политические инвестиции должны приносить геополитическую прибыль. Поэтому Эрдоган может пойти на поднятие ставок, не зря турецкий флот год тренировался сопровождать зерновые суда.

В этом случае России придется либо атаковать зерновой коридор, либо смириться с этим", - сказал Киселев.

Если РФ атакует зерновой коридор, это будет означать ответный удар от Турции.

"С учетом баланса сил, российский флот явно уступает турецкому. Не атаковать – значит получить критику внутри РФ. Потому ситуация в ближайший месяц будет динамичной", - резюмировал эксперт.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

РФ вышла из зерновой сделки

РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Тем временем у Европейской комиссии сейчас отсутствует финансирование для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после того, как страна-агрессор Россия вышла из Черноморской зерновой сделки и начала обстреливать порты.

Другие новости:

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Алексей Кущ новости Украины и мира зерновая сделка
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