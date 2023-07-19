Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля

Также в Минобороны РФ констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".

https://glavred.info/world/rossiya-ugrozhaet-vsem-sudam-kotorye-budut-napravlyatsya-v-porty-ukrainy-s-20-iyulya-10486948.html Ссылка скопирована

Россия угрожает миру / Коллаж Главред, фото mtu.gov.ua, pixabay

Страна-агрессор Россия с 20 июля якобы будет считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порта Украины.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, выданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".

"17 июля МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле. С 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

видео дня

Также в Минобороны констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".

Зерновое соглашение - что известно

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновой сделке". Как заявил диктатор журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зерновой сделки" не будет.

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ.

Читайте также: